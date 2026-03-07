동점포도 잊은 김혜성 “마지막 삼진 장면 밖에 기억 안나”
한일전 동점 투런포를 터뜨리며 활약한 김혜성(LA 다저스)이 “마지막 타석을 떠올리며 아쉬움을 드러냈다.
김혜성은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 2차전 일본과의 경기에서 4타수 1안타 2타점을 기록했다. 3-5로 뒤진 4회초 타석에 들어선 그는 동점을 만드는 2점 홈런을 터뜨렸다.
김혜성은 당시 상황을 묻는 질문에 “그 장면은 기억 속에서 지워졌다. 마지막 만루에서 타석에 들어섰을 때 루킹 삼진을 당한 것이 아쉽다”며 “포크볼을 생각하고 있었고, 더 떨어질 것으로 생각했는데 낮은 존에 걸쳤다. 내가 잘못 판단했다”고 한숨을 내쉬었다.
대표팀은 비록 일본전 공식전 11연패에 빠졌지만, 지난 2023년 대회 맞대결보단 좋은 경기력을 보여줬다. 김혜성은 ‘결과는 아쉽지만, 경기를 지켜보는 팬들에게 조금의 즐거움은 선사한 경기 아니냐’는 질문에 “승리까지 이어져야 팬들이 즐거울 것”이라며 “패배는 패배다. 죄송스러운 마음뿐”이라고 말했다.
선수단은 짧은 휴식 후 8일 낮 12시 대만전에 나선다. 체력 회복이 관건이다. 그는 “빨리 숙소에서 휴식을 취한 뒤 좋은 컨디션으로 대만전에 임하겠다”며 ”남은 경기에서 팬들께 반드시 좋은 모습을 보여드리겠다“고 각오를 밝혔다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
