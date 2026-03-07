류지현 감독 “7회 투수 운영 뜻대로 안돼…남은 경기 최선”
류지현 야구대표팀 감독이 일본전 접전 끝에 패배한 뒤 아쉬운 감정을 드러냈다.
대표팀은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 일본과의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 1라운드 2차전에서 6대 8로 패했다. 7회초까지 5-5 접전을 펼쳤지만, 경기 막판 역전을 허용하면서 끝내 일본의 벽을 넘지 못했다.
류 감독은 경기 후 “오늘 경기는 5회까지 어떻게 끌고 가느냐의 싸움이라고 생각했다”며 “경기 초반 홈런을 허용하면서 뜻대로 풀어나가지 못했다”고 밝혔다.
이날 경기의 아쉬움 중 하나는 7회말 일본에 역전을 허용하는 과정이었다. 5-5로 맞선 2사 1, 3루에서 마운드에 오른 김영규(NC 다이노스)가 연속 볼넷을 허용하며 역전을 허용한 데 이어 2타점 적시타까지 내주며 점수 차가 순식간에 3점으로 벌어졌다. 류 감독은 당시 상황을 두고 “체코전에서 김영규의 투구 내용이 좋았다”며 “좌타자로 구성된 상대 상위타선을 끊어줄 것으로 기대했지만 아쉬움이 남는다”고 말했다.
지난 2023년 대회 1라운드에서 일본에 4대 13으로 완패했던 대표팀은 이날 당시보다 나아진 경기력을 선보였다. 류 감독은 ‘3년 사이 대표팀이 발전했느냐’는 질문에 “이 자리에서 직전 대회를 언급하는 것 맞지 않다”며 “부임 이후 1년 동안 이번 대회만을 바라보고 준비해 왔다. 남은 두 경기에서 좋은 결과를 가져올 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
그는 ‘한국과 일본의 야구 격차가 좁혀졌다고 생각하냐’는 질문에도 “오늘 경기에 대해서만 이야기하겠다”며 “기량이 뛰어난 일본 투수들을 상대로 체코전부터 좋았던 공격력이 이어졌다”며 “대만·호주전에서도 좋은 흐름이 이어질 거라고 생각하며 내일 경기를 준비하겠다”고 말했다.
이날 패배로 1승 1패를 기록한 대표팀은 8일 낮 12시 대만과 3차전을 치른다. 류현진(한화 이글스)이 위기에 빠진 한국 야구를 구하기 위해 선발 마운드에 오른다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
