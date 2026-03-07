한국, 일본에 접전 끝 석패…한일전 11연패
접전을 펼쳤으나 역부족이었다. 3년 만에 월드베이스볼클래식(WBC) 무대에서 일본과 맞대결한 한국 야구대표팀이 일본에 석패했다. 일본전 연패 탈출은 다음을 기약하게 됐다.
한국은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 1라운드 C조 2차전에서 일본에 6대 8로 패했다. 지난 5일 체코전에 이어 2연승에 도전했던 대표팀은 1라운드 1승 1패로 일본, 호주(이상 2승)에 이어 조 3위에 자리했다.
경기 초반 흐름을 주도한 쪽은 한국이었다. 1회초부터 일본 선발 기쿠치 유세이(LA 에인절스)를 강하게 압박했다. 김도영(KIA 타이거즈)과 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 세 타자 연속 안타로 선취점을 뽑아냈다. 이어 문보경(LG 트윈스)의 2타점 2루타까지 터지며 3-0으로 앞서갔다.
리드는 오래가지 않았다. 1회말 스즈키 세이야(시카고 컵스)에게 투런포를 허용한 데 이어 3회말 오타니 쇼헤이(LA 다저스)에게 솔로포를 맞으며 동점을 내줬다. 일본의 공격은 멈추지 않았다. 스즈키의 연타석 홈런으로 4-3 역전을 허용한 대표팀은 선발 고영표(KT 위즈)를 마운드에서 내렸지만, 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스)에게 백투백 홈런을 내주며 추가점을 내줬다.
위기의 순간 김혜성(LA 다저스)이 등장했다. 4회초 김주원(NC 다이노스)의 몸에 맞는 볼로 출루해 만든 1사 1루에서 이토 히로미(니혼햄 파이터스)의 5구째 시속 149㎞ 직구를 받아쳐 비거리 125m짜리 우중월 동점 투런포를 쏘아 올렸다.
이후 소강상태에 빠졌던 경기는 후반 들어 다시 요동쳤다. 흐름을 깬 건 일본이었다. 7회말 2사 만루에서 스즈키가 밀어내기 볼넷을 얻어내며 한 점 앞서갔다. 이후 요시다의 2타점 적시타가 터지며 점수 차는 순식간에 3점으로 벌어졌다.
대표팀도 쉽게 물러나지 않았다. 8회초 2사 1, 2루에서 김주원의 적시타로 2점 차로 따라붙었다. 하지만 추격은 거기까지였다. 일본은 9회까지 추가 실점을 허용하지 않으며 경기를 그대로 마무리했다.
이날 패배로 한국은 일본전 공식전 맞대결 연패 숫자를 11로 늘렸다. 2015 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 준결승전 승리 이후 10년 넘게 일본에 승리를 거두지 못하고 있다.
마운드의 부진이 아쉬웠다. 이날도 사사구가 발목을 잡았다. 승부처였던 7회에만 4개를 허용하며 승기를 내줬다. 선발 고영표도 기대에 미치지 못했다. 그는 일본 타선에서 홈런 3개를 허용하며 3이닝을 채우지 못한 채 마운드를 내려왔다. 최종 성적은 2⅔이닝 4탈삼진 4실점이다.
다만 긍정적인 점도 발견할 수 있는 경기였다. 방망이가 제 몫을 했다. 총 9개의 안타를 기록하며 2019 프리미어12 슈퍼라운드 맞대결(8대 10 패배) 이후 가장 많은 득점을 올렸다. 손주영(LG 트윈스)과 고우석(마이애미 말린스), 김택연(두산 베어스) 등은 구원 등판해 무실점으로 일본 타선을 틀어막았다.
패배 속에서도 허슬 플레이는 빛났다. 문보경은 7회초 무사 상황에서 마키 슈고(요코하마 베이스타스)의 파울 타구를 쫓다 펜스에 몸을 부딪쳤다. 넘어진 채 한동안 일어나지 못했던 그는 관중들의 박수를 받으며 1루 수비 위치로 복귀했다.
대표팀은 짧은 휴식 후 8일 낮 12시 같은 장소에서 대만과 3차전을 치른다. 이미 1패를 떠안은 상황에서 2라운드(8강) 진출을 위해선 반드시 승리가 필요하다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사