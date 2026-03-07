美디플로맷 “일 중심 통치·섬김 리더십…李대통령 인기 비결”

美디플로맷 “일 중심 통치·섬김 리더십…李대통령 인기 비결”
미국 외교전문지 ‘더 디플로맷’이 이재명 대통령이 최근 여론조사에서 60%대의 높은 지지율을 보이는 배경에 ‘일 중심’ 국정운영 철학이 있다는 분석을 내놨다.
7일 청와대에 따르면 더 디플로맷은 6일(현지시간) ‘새로운 유형의 대통령 이재명, 국민도 지지’라는 제목의 해설 기사를 통해 “이 대통령의 높은 지지율은 단순히 취임 효과가 아니라 의례적 수사보다 실질적 성과를 중시하는 통치 방식의 직접적인 결과”라며 “중도 유권자들조차 일 중심 통치 방식이 보여주는 효율성을 높게 평가하고 있다”고 분석했다.
이어 “이 대통령의 인기는 민주주의에서 말하는 ‘섬김의 리더십’(servant-leader philosophy)에 기반을 둔다”며 “취임 이후 이 대통령은 자신을 ‘국민이 특정 임무를 수행하도록 고용한 일꾼 혹은 용병’에 비유하며 겸손한 태도를 유지하고 있다”고 평가했다.
더 디플로맷은 “대통령의 역할을 국민 의지에 대한 높은 책임성을 지닌 공복으로 재정의함으로써 이 대통령은 정치적 연출이 아니라 행정적 역량이야말로 장기적으로 대통령직을 지탱하는 가장 지속 가능한 동력임을 보여주고 있다”며 이 대통령의 집요한 정책 일관성과 실용주의적 외교, 파격적 소통 방식을 높은 지지율의 원천으로 꼽았다.
특히 미국과 관세협상 과정에서 핵 추진 잠수함 개발이라는 예상외의 성과를 낸 협상력, 국무회의를 생중계하고 엑스(옛 트위터)를 통해 시민과 대화하는 소통 능력이 주목받았다고 설명했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
