美디플로맷 “일 중심 통치·섬김 리더십…李대통령 인기 비결”

이재명 대통령이 지난 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 진급자들로부터 경례를 받고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 최근 여론조사에서 60%대의 높은 지지율을 보이는 배경에 ‘일 중심’ 국정운영 철학이 있다는 분석을 내놨다.

이어 “이 대통령의 인기는 민주주의에서 말하는 ‘섬김의 리더십’(servant-leader philosophy)에 기반을 둔다”며 “취임 이후 이 대통령은 자신을 ‘국민이 특정 임무를 수행하도록 고용한 일꾼 혹은 용병’에 비유하며 겸손한 태도를 유지하고 있다”고 평가했다.

이 대통령의 집요한 정책 일관성과 실용주의적 외교, 파격적 소통 방식을 높은 지지율의 원천으로 꼽았다.