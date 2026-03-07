혜성특급의 ‘특급 동점포’

시사 전체기사

입력:2026-03-07 20:35
김혜성(LA 다저스)이 7일 일본 도쿄돔에서 열리고 있는 2026 월드베이스볼클래식 1라운드 C조 2차전 일본과의 경기에서 4회초 동점 투런포를 터뜨리고 있다. 연합

김혜성(LA 다저스)가 위기에 빠진 대표팀을 구해냈다.

김혜성은 7일 일본 도쿄돔에서 열리고 있는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 2차전 일본과의 경기에서 3-5로 뒤진 4회초 동점 우중월 투런포를 터뜨렸다.

김혜성은 바뀐 투수 이토 히로미(니혼햄 파이터스)가 던진 5구째 시속 149㎞ 직구를 통타했다. 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있는 타구는 시속 171㎞로 날아가 125m를 비행했다. 김혜성은 이번 대회 첫 안타를 짜릿한 홈런으로 장식했다.

김혜성의 홈런에 힘입어 대표팀은 4회말 현재 일본과 5-5로 맞서고 있다. 선발 고영표(KT 위즈)는 홈런 3개를 허용한 끝에 3회를 채우지 못하고 마운드를 내려갔다. 최종 성적 2⅔이닝 4피안타 4실점을 기록했다.

도쿄=최원준 기자

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

