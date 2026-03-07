혜성특급의 ‘특급 동점포’
김혜성(LA 다저스)가 위기에 빠진 대표팀을 구해냈다.
김혜성은 7일 일본 도쿄돔에서 열리고 있는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 2차전 일본과의 경기에서 3-5로 뒤진 4회초 동점 우중월 투런포를 터뜨렸다.
김혜성은 바뀐 투수 이토 히로미(니혼햄 파이터스)가 던진 5구째 시속 149㎞ 직구를 통타했다. 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있는 타구는 시속 171㎞로 날아가 125m를 비행했다. 김혜성은 이번 대회 첫 안타를 짜릿한 홈런으로 장식했다.
김혜성의 홈런에 힘입어 대표팀은 4회말 현재 일본과 5-5로 맞서고 있다. 선발 고영표(KT 위즈)는 홈런 3개를 허용한 끝에 3회를 채우지 못하고 마운드를 내려갔다. 최종 성적 2⅔이닝 4피안타 4실점을 기록했다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사