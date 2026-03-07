시사 전체기사

“사통팔달 고양 만들겠다”…최승원, 교통·재건축 공약 발표

입력:2026-03-07 19:53
공유하기
글자 크기 조정
최승원 전 국토교통부 장관정책보좌관. 본인 제공

최승원 더불어민주당 고양시장 출마예정자(전 국토교통부 장관정책보좌관)가 고양시 교통망 확충과 재건축·재개발 지원을 핵심으로 한 교통·주거 공약을 발표했다.

최 출마예정자는 “고양시민의 삶의 질을 좌우하는 핵심은 시간과 공간의 효율성”이라며 교통 인프라 확충과 신속한 재개발·재건축을 핵심 과제로 제시했다.

우선 철도망 확충을 위해 ▲지하철 9호선 급행의 대곡역 연장 ▲지하철 3호선과 경의선 직결을 통한 강남 및 주요 도심 접근성 개선을 추진하겠다고 밝혔다. 또한 ▲교외선 전철화 및 복선화 추진과 함께 ▲고양–은평선 식사동 연장 ▲인천지하철 2호선 연장 ▲신분당선 서북부 연장 등 진행 중인 철도 사업도 차질 없이 추진하겠다고 했다.

서울 방향 교통 정체 해소를 위한 도로망 확충 계획도 제시했다. ▲고양–양재 대심도도로의 일산 연장 ▲제2자유로 현천IC에서 광화문을 잇는 대심도도로 ▲삼송–홍제 대심도도로 등 3개 대심도 도로 건설을 추진하겠다는 것이다. 이와 함께 ▲일산대교 통행료 전면 무료화 ▲김포–일산을 연결하는 장항대교(가칭) 건설도 추진하겠다고 밝혔다.
최승원 전 국토교통부 장관정책보좌관 공약. 본인 제공

교통 체계 개선 방안으로는 ▲마을버스 노선 조정 ▲구간별 환승터미널 구축 ▲중앙로 광역환승센터 설치 등을 제시했다. 또한 ▲버스·트램·택시를 포함한 대중교통 준공영제를 도입하고 ▲도심항공교통(UAM) 상용화와 버티포트 확대를 통해 고양시를 미래 모빌리티 거점 도시로 육성하겠다고 설명했다.

주거환경 개선을 위한 재건축·재개발 지원 방안도 포함됐다. 최 출마예정자는 1기 신도시 재건축을 신속히 추진하기 위해 ‘도시재생공사’를 설립하고, 도시계획 수립부터 금융 지원, 용적률 상향, 실시설계, 기반시설 확충까지 전 과정을 지원하는 원스톱 체계를 구축하겠다고 밝혔다.

또한 재건축·재개발 과정에서 주민 이주 문제를 해결하기 위해 ‘선도지구 이주단지’를 조성하고, 공공기여와 주민 부담을 완화하는 지원책을 통해 개발 이익이 최대한 주민에게 돌아가도록 하겠다는 방침이다.

최 출마예정자는 “고양시는 더 이상 베드타운에 머물러서는 안 된다”며 “교통과 주거 혁신을 통해 성장 동력을 갖춘 도시로 만들고, 검증된 추진력으로 고양의 지도를 새롭게 그리겠다”고 말했다.

고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
음쓰 테러에 현관 본드칠… 전국서 동시다발 ‘보복 대행’
‘왕사남’ 천만영화 쾌거… 李 “2년만에 이룬 성과” 축하
북한도 강력 부동산 정책… 수십만세대 공급폭탄 예고
이란 전쟁에 한국인 속속 대피… 중동 각지 피난 행렬
“이승환 구미 콘서트 취소, 시장이 결정했냐” 질문에 침묵한 공무원들
범죄를 놀이처럼… 철없는 허세와 과시욕
항공편 취소 3500명 전세기로 데려온다… UAE 원유 긴급 도입
확전 치닫는 중동… 유가 쇼크 닥쳤다
국민일보 신문구독