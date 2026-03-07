“사통팔달 고양 만들겠다”…최승원, 교통·재건축 공약 발표
최승원 더불어민주당 고양시장 출마예정자(전 국토교통부 장관정책보좌관)가 고양시 교통망 확충과 재건축·재개발 지원을 핵심으로 한 교통·주거 공약을 발표했다.
최 출마예정자는 “고양시민의 삶의 질을 좌우하는 핵심은 시간과 공간의 효율성”이라며 교통 인프라 확충과 신속한 재개발·재건축을 핵심 과제로 제시했다.
우선 철도망 확충을 위해 ▲지하철 9호선 급행의 대곡역 연장 ▲지하철 3호선과 경의선 직결을 통한 강남 및 주요 도심 접근성 개선을 추진하겠다고 밝혔다. 또한 ▲교외선 전철화 및 복선화 추진과 함께 ▲고양–은평선 식사동 연장 ▲인천지하철 2호선 연장 ▲신분당선 서북부 연장 등 진행 중인 철도 사업도 차질 없이 추진하겠다고 했다.
서울 방향 교통 정체 해소를 위한 도로망 확충 계획도 제시했다. ▲고양–양재 대심도도로의 일산 연장 ▲제2자유로 현천IC에서 광화문을 잇는 대심도도로 ▲삼송–홍제 대심도도로 등 3개 대심도 도로 건설을 추진하겠다는 것이다. 이와 함께 ▲일산대교 통행료 전면 무료화 ▲김포–일산을 연결하는 장항대교(가칭) 건설도 추진하겠다고 밝혔다.
교통 체계 개선 방안으로는 ▲마을버스 노선 조정 ▲구간별 환승터미널 구축 ▲중앙로 광역환승센터 설치 등을 제시했다. 또한 ▲버스·트램·택시를 포함한 대중교통 준공영제를 도입하고 ▲도심항공교통(UAM) 상용화와 버티포트 확대를 통해 고양시를 미래 모빌리티 거점 도시로 육성하겠다고 설명했다.
주거환경 개선을 위한 재건축·재개발 지원 방안도 포함됐다. 최 출마예정자는 1기 신도시 재건축을 신속히 추진하기 위해 ‘도시재생공사’를 설립하고, 도시계획 수립부터 금융 지원, 용적률 상향, 실시설계, 기반시설 확충까지 전 과정을 지원하는 원스톱 체계를 구축하겠다고 밝혔다.
또한 재건축·재개발 과정에서 주민 이주 문제를 해결하기 위해 ‘선도지구 이주단지’를 조성하고, 공공기여와 주민 부담을 완화하는 지원책을 통해 개발 이익이 최대한 주민에게 돌아가도록 하겠다는 방침이다.
최 출마예정자는 “고양시는 더 이상 베드타운에 머물러서는 안 된다”며 “교통과 주거 혁신을 통해 성장 동력을 갖춘 도시로 만들고, 검증된 추진력으로 고양의 지도를 새롭게 그리겠다”고 말했다.
