아일랜드캐슬, 의정부서 고품격 ‘호텔 웨딩 시대’ 열어
7일 첫 예식 서비스 진행
‘쁘띠 웨딩홀’ 개장 준비
프라이빗 하우스웨딩 선도
경기북부 최대 복합레저·관광시설인 의정부시 아일랜드캐슬은 7일 아일랜드캐슬 호텔에서 첫 결혼식을 개최하며 웨딩사업을 본격적으로 시작했다고 밝혔다.
아일랜드캐슬은 관광호텔과 실내외 워터파크를 비롯해 온천, 바데풀 등 다양한 부대시설을 갖춘 복합 레저시설이자 지역을 대표하는 기업 중 하나다.
최근에는 새롭게 리뉴얼된 웨딩홀을 재개장하며 웨딩사업을 본격 시작하고 연말에는 눈썰매장도 개장하는 등 사업 영역을 확장해 나가고 있다.
새롭게 문을 연 아일랜드캐슬 웨딩홀은 호텔급 연회 서비스와 넉넉한 주차공간, 숙박 객실, 리조트 인프라까지 갖춰 예식, 연회, 숙박까지 한 번에 해결하는 ‘원스톱 웨딩’ 환경을 제공한다. 현재 40여건의 결혼식 예약이 성료됐고 100여건의 상담이 진행 중이며, 오픈기념 특별프리미엄 혜택도 주어진다.
특히 최근 웨딩 트렌드 변화에 맞춰 약 150석 규모의 프라이빗 하우스웨딩 전용 공간 ‘쁘띠 웨딩홀’도 새롭게 개장 준비 중이다. 복층구조의 웅장함과 모던한 스타일로 가족과 가까운 지인 중심의 중소규모 예식을 선호하는 흐름에 맞춰 감성적인 공간 연출과 프라이빗한 분위기로 차별화된 포인트를 내세울 계획이다.
아일랜드캐슬은 웨딩 수요의 서울 등 외부 유출을 줄이고, 숙박·연회·관광·지역 상권과 연계한 체류형 웨딩 문화 조성에도 기여할 계획이다.
윤세기 아일랜드캐슬 대표는“이제 의정부에서도 호텔 품격의 웨딩이 가능하다는 것을 보여주고 싶다”며 “앞으로 지역과 상생하며 경기북부를 대표하는 웨딩 플랫폼으로 성장시켜 나가겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사