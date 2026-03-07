아일랜드캐슬, 의정부서 고품격 ‘호텔 웨딩 시대’ 열어

7일 첫 예식 서비스 진행

‘쁘띠 웨딩홀’ 개장 준비

프라이빗 하우스웨딩 선도

새롭게 문을 연 아일랜드캐슬 웨딩홀은 호텔급 연회 서비스와 넉넉한 주차공간, 숙박 객실, 리조트 인프라까지 갖춰 예식, 연회, 숙박까지 한 번에 해결하는 ‘원스톱 웨딩’ 환경을 제공한다.

윤세기 아일랜드캐슬 대표는“이제 의정부에서도 호텔 품격의 웨딩이 가능하다는 것을 보여주고 싶다”며 “앞으로 지역과 상생하며 경기북부를 대표하는 웨딩 플랫폼으로 성장시켜 나가겠다”고 밝혔다.