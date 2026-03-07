일본전 선발 출장 김혜성 “오타니 공 모두 잡을 것”
일본전 9번 타자 겸 2루수로 선발 출전하는 김혜성(LA 다저스)은 “오타니의 타구가 나에게 온다면 모두 잡아내겠다”며 “소속팀 동료이자 뛰어난 선수인 건 의심의 여지가 없지만 오늘만큼은 상대 팀 선수 중 한 명으로 생각하겠다”고 말했다.
김혜성은 7일 일본 도쿄돔에서 열리는 일본과의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 2차전을 앞두고 “야구는 꼴찌가 1등을 잡을 수도 있는 스포츠”라며 “오늘 경기도 끝날 때까지 모른다. 이기겠다는 마음으로 투지 있게 임하면 승리할 수 있다”고 말했다.
김혜성은 직전 2023년 대회에도 WBC 대표팀에 승선했지만, 일본전에 나오지 못했다. 그는 “그때와 비교해서 달라진 건 나이밖에 없는 것 같다”며 “후회 없는 경기를 펼치겠다는 생각뿐”이라고 말했다. 그러면서 “우승 후보인 일본과 같은 조에서 경기를 치를 수 있는 것만으로도 영광”이라고 했다.
김혜성은 일본전 승리와 2라운드 진출 두 마리 토끼를 모두 잡겠다는 각오도 밝혔다. 그는 “1·2회 대회에서 선배들의 경기를 보며 꿈을 키워왔다. 당시 ‘저 무대에서 뛰고 싶다’는 생각을 했는데, 이 자리에 서게 돼 기쁘다”며 “최근 SNS에서 1·2회 대회에서의 한국의 활약 장면이 자주 나오는데 그걸 보면서 마음이 다시 타올랐다”고 말했다. 이어 “내가 선수로 뛰는 지금 그때처럼 미국에서 꼭 한번 WBC 경기를 뛰어보고 싶다”고 덧붙였다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
