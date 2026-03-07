한일전 앞둔 류지현 감독 “경천위지 자세로…김혜성 출루 기대“
일본전을 앞둔 류지현 야구대표팀 감독이 5번 타자 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스) 카드를 꺼내 들었다.
류 감독은 7일 일본 도쿄돔에서 열리는 일본과의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 2차전을 앞두고 “일본 선발 기쿠치의 투구 내용 분석한 결과를 바탕으로 타순에 일부 변화를 줬다”며 “9번 타자 김혜성이 많이 출루해 준다면 득점 루트가 훨씬 다양해질 것”이라고 말했다.
체코전에서 6번 타자로 선발 출전해 멀티 홈런을 터뜨렸던 위트컴은 중심타선으로 자리를 옮겼다. 우타자들을 전진 배치해 좌완 기쿠치를 압박한다는 계획이다. 류 감독은 “기쿠치의 좌타자보다 우타자에게 정타를 맞는 경우가 많았다”며 “결정구가 슬라이더로 우타자가 유리한 점도 고려했다”고 설명했다.
선발 투수로 고영표를 내세운 것을 배경에 대해선 “전지훈련을 거치면서 여러 변수가 있었다. 오키나와 2차 캠프 막바지엔 전략을 다시 한번 수정해야 했다”며 “고영표가 한일전 선발로 나가는 것이 가장 좋겠다고 판단했다”고 설명했다.
전날 대만을 상대로 콜드게임 승리를 거둔 일본 타선에 대해선 경계심을 드러냈다. 그는 “오사카 평가전까지만 해도 일본 타선의 타격감이 올라온 모습이 아니었는데, 어제 경기에선 거의 모든 선수의 타격감이 절정에 달한 것처럼 보였다”며 “오타니를 비롯해 1번부터 9번까지 좋은 라인업을 갖췄다. 오늘 경기 전에도 전력 분석에 힘을 쏟았고, 이를 바탕으로 잘 준비하겠다”고 강조했다.
끝으로 류 감독은 ‘경천위지’(經天緯地)라는 사자성어를 언급했다. 그는 “경천위지라는 사자성어가 있다”며 “전체를 아우르며 조직을 조율하는 리더의 자세인데, 그런 취지로 오늘 경기를 준비했다”고 밝혔다. 이어 “일본전이 중요한 건 사실이지만, 1라운드 네 경기가 모두 중요하다”며 “오늘 경기도 그중 하나일 뿐”이라고 강조했다.
다음은 일본전 선발 라인업
: 김도영(지명타자)-저마이 존스(좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-위트컴(3루수)-문보경(1루수)-김주원(유격수)-박동원(포수)-김혜성(2루수)
도쿄=최원준 기자
