대만 감독 “한국전도 반드시 승리”
2026 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 승을 거둔 정하오쥐 대만 대표팀 감독이 한국전 필승을 다짐했다.
대만은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 1라운드 C조 3차전에서 체코를 14대 0으로 꺾으며 콜드게임 승리를 거뒀다. 1라운드 1승 2패를 기록한 대만은 8일 한국과 1라운드 최종전을 치른다.
정하오쥐 감독은 경기 후 “내일 한국전 결과에 이번 대회 탈락 여부가 걸려 있는 만큼 반드시 이겨야 한다”며 “물러설 곳이 없다. 오늘의 분위기를 이어가 출할 수 있는 선수를 총동원하겠다”고 말했다. 대만은 한국을 꺾으면 2승 2패로 1라운드를 마친다. 경우에 따라 일본이 4전 전승을 거두고 한국과 호주, 대만이 2승 2패 동률을 이루는 상황도 나올 수 있다.
그는 ‘한국전 선발 투수를 공개할 수 있냐’는 질문엔 명확한 답을 피한 채 “선발 투수를 포함해 경기 계획은 모두 세워뒀다”며 “선수들이 경기장에서 최고의 모습을 보여주길 바란다”고 말했다.
한국전 선발투수로는 구린루이양(니혼햄 파이터스)이 유력하다. 당초 린위민(애리조나 다이아몬드백스)이 등판할 가능성이 거론됐지만, 이날 마운드에 올라 30구를 소화하면서 하루 휴식을 취해야 한다.
도쿄=최원준 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사