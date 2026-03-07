시사 전체기사

나경원 “오세훈 시장, 평가 안 좋아”… 野 내홍 격화

입력:2026-03-07 18:00
나경원 의원 페이스북 글

국민의힘 나경원 의원이 지난달 5일 국회에서 법제사법위원회 소속 의원들과 함께 국회에서 민주당 일방적 법사위 회의 취소 통보 규탄 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스.

나경원 국민의힘 의원이 오세훈 서울시장을 양해 “더 이상 당 탓하지 말라”고 비판했다.

나 의원은 7일 페이스북에 올린 글에서 “오 시장은 5선에 도전하는 현역 시장으로의 평가가 그리 좋지 않은 것에 대한 본인 반성이 먼저일 것”이라며 “좋은 일은 내 탓, 좋지 않은 일은 남 탓은 좀 궁색하지 않은가”라고 밝혔다.

나 의원은 “지방선거를 앞두고 당의 구성원들 모두 안타깝고 애끓는 심정이다. 서로 손가락질해서는 해결되지 않는다”며 “그 손가락을 거두고 내부를 향한 날 선 비판을 외부로 돌리며 대안을 이야기할 때 우리 당은 다시 시작할 수 있다”고 말했다.

나 의원은 당 윤리위가 신뢰를 잃었다고 주장하며 윤리위원장의 교체도 요구했다. 나 의원은 우선 친한(친한동훈계) 배현진 의원에 대한 윤리위의 징계가 법원에서 효력 정지된 점을 언급했다.

이어 피선거권이 중지됐던 오 시장 등이 윤리위·최고위 결정으로 당 경선에 참여할 수 있게 된 사실을 거론하며 “정치적 결단은 존중하나 절차가 매끄럽지 않고, 특히 오 시장 건은 원칙에도 어긋나는 부분이 있다”고 지적했다. 앞서 오 시장은 정치자금법 위반 혐의로 기소돼 당 규정에 따라 경선 피선거권이 중지됐다.

나 의원의 이 같은 발언은 6월 지방선거를 앞두고 오 시장이 거듭 ‘당의 노선 변화가 없으면 지방선거 승리가 어렵다’는 취지의 메시지를 던지는 가운데 나왔다. 오 시장은 이날도 “필패의 조건을 갖춰 놓고 병사를 전장으로 내모는 리더는 자격이 없다”며 당의 노선 변경을 요구했다.

김지훈 기자 germany@kmib.co.kr

