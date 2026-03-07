주유소 기름값 3주째 고공행진…상승세 둔화에도 2천원 육박
정부가 가격 담합과 매점매석 등 시장 교란 행위에 엄정 대응하겠다며 칼을 빼 들었지만, 전국 주유소 기름값은 7일에도 오름세를 멈추지 않았다. 중동 정세 불안으로 촉발된 국제유가 폭등 여파가 이어지고 있어 당분간 가격 상승은 불가피해 보이지만, 가팔랐던 전날에 비해서는 상승 폭이 한풀 꺾인 모습이다.
한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7일 오후 4시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터(ℓ)당 1889.43원으로 전날보다 17.61원 상승했다. 이미 휘발유 값을 추월한 경유는 전날 대비 23.26원 오른 1910.59원을 기록하며 1900원 선을 뚫었다.
유가가 가장 비싼 서울의 상황은 더 심각해 휘발유와 경유 모두 1900원 중반대에 올라섰다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 11.43원 상승한 1941.71원, 경유는 9.74원 오른 1963.36원으로 집계됐다.
다만, 유가 오름폭은 전날과 비교해 확연히 둔화했다. 전날 같은 시간대 휘발유는 전국 37.6원, 서울 41.6원이나 급등했지만, 이날은 나란히 10원대 상승에 머물렀다. 전날 전국 57.1원, 서울 58.8원이나 치솟았던 경유 상승액 역시 이날은 전국 20원대, 서울 10원대 미만으로 줄어들었다.
주간 변동 추이를 보면 3주 연속 상승세가 뚜렷하다. 3월 첫째 주(1∼5일) 전국 주유소의 평균 휘발유 판매가는 전주 대비 55.3원 오른 1746.5원, 경유는 86.3원 상승한 1680.4원이었다.
최근의 유가 폭등은 미군의 이란 공습에 이은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 조치 등 중동의 지정학적 위기가 최고조에 달한 데 따른 것이다.
수입 원유의 기준이 되는 두바이유는 지난주보다 배럴당 15.6달러 급등한 86.1달러를 기록했다. 국제 휘발유 가격은 19.1달러 뛴 98.0달러, 국제 자동차용 경유는 무려 42.6달러 폭등한 134.8달러에 달했다.
통상 국제유가 변동분은 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소에 반영된다. 하지만 전쟁발 불안 심리로 사재기 등 주유 수요가 급증하고, 이를 틈타 기습 인상에 나선 일부 주유소들이 맞물리면서 이번엔 유독 가파른 상승세가 나타나고 있다는 분석이다.
이에 정부는 재정경제부, 산업통상자원부, 공정거래위원회, 국세청, 지방정부 등을 망라한 범부처 석유시장점검반을 꾸리고, 불법 석유 유통 위험군 주유소의 시장 교란 행위를 잡아내기 위한 특별기획검사에 돌입했다.
석유업계도 진화에 나섰다. 대한석유협회, 한국석유유통협회, 한국주유소협회 등 관련 3단체는 국제유가 상승분이 국내 소비자 가격에 급격히 전가되지 않도록 최대한 협조하겠다는 뜻을 밝혔다.
정유사들은 공급가를 투명하게 공개해 시장 질서를 다잡고 주유소에 충분한 물량을 풀 계획이다. 유통단체들 역시 대리점과 주유소 사업자들에게 적극적인 가격 안정 계도와 협조를 당부하기로 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
