‘왕과 사는 남자’ 1천만 돌파에 정치권 “K-콘텐츠 저력”

입력:2026-03-07 17:21
수정:2026-03-07 17:22
지난 6일 서울 한 영화관의 영화 홍보물. 연합뉴스

여야 정치권이 영화 ‘왕과 사는 남자’의 1000만 관객 돌파 소식에 한목소리로 환영의 뜻을 표하며, 한국 영화 산업에 대한 적극적인 지원을 약속했다.

7일 여야는 각각 논평을 내고 “이번 흥행 성적이 한국 문화콘텐츠의 저력과 가능성을 보여줬다”고 밝혔다.

박창진 더불어민주당 선임부대변인은 논평을 통해 “이번 성과는 이재명 대통령이 강조해 온 ‘K-이니셔티브’의 방향성과도 맞닿아 있다”고 의미를 부여했다.

그는 이어 “민주당은 문화가 곧 국가 경쟁력이 되는 시대에 맞춰 정부와 함께 창작 생태계를 더욱 두텁게 지원하고 K-콘텐츠 산업이 세계 시장을 선도할 수 있도록 제도·정책적 기반을 강화하겠다”고 다짐했다.

국민의힘 역시 K-콘텐츠의 잠재력을 높이 평가하며 산업 생태계 활성화에 힘을 보태겠다고 밝혔다.

조용술 국민의힘 대변인은 “대한민국 콘텐츠 산업이 축적해 온 역량과 창의력을 바탕으로 ‘왕과 사는 남자’와 같은 작품들이 꾸준히 만들어진다면 대한민국 영화 생태계 역시 다시 한번 도약의 계기를 마련할 수 있을 것”이라고 축하했다.

그러면서 “국민의힘도 영화 산업이 안정적으로 창작되고 흥행할 수 있는 환경을 만들기 위해 제도와 정책을 면밀히 살피고 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

