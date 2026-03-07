음쓰 테러에 현관 본드칠… 전국서 동시다발 ‘보복 대행’
경기 남부서 보복 대행 사건 3건
전국적으로 20건 이상 발생 의심
돈을 받고 남의 집에 보복성 테러를 가한 이들이 속속 경찰에 붙잡히고 있다. 수사당국은 이들에게 범행을 지시한 주범이 동일한 것으로 보고 수사를 이어가고 있다.
7일 경찰에 따르면 경기 화성동탄경찰서는 ‘동탄 보복 테러 사건’ 피의자인 20대 A씨에 대해 재물손괴·주거침입·명예훼손 혐의로 구속영장을 신청할 예정이다.
A씨는 지난 4일 오후 8시30분쯤 화성 동탄신도시의 한 아파트 4층 세대 현관문에 붉은색 래커와 본드를 칠한 혐의를 받는다. 그 외 현관에 음식물 쓰레기를 투척하고, 피해 세대 내에 거주하는 사람 관련 허위 사실이 담긴 유인물 30여장을 뿌린 것으로 전해졌다.
A씨는 사건 발생 이틀 만인 지난 6일 오후 4시18분쯤 대구에 있는 자신의 주거지에서 경찰에 긴급체포됐다. 그는 “대출 안내 문자메시지를 받고 소액 대출을 받아오던 중 보복 대행 가담 권유를 받아 범행에 나섰다”는 취지로 진술했다.
A씨는 대출을 문의하자 한 텔레그램 대화방을 소개받았는데, 그 안에서 “시키는 일을 해주면 대가를 지급하겠다”는 권유에 넘어가 범행을 저질렀다고 주장했다. 실제 A씨는 현금 70만원을 이체받은 뒤 범행 도구를 준비해 동탄으로 이동하고, 범행을 저지른 뒤 도주했다.
앞서 지난달 22일과 24일에도 화성 동탄신도시와 군포시에서 유사한 신고가 접수됐다. 범행을 저지른 20대 피의자들은 공통적으로 “텔레그램을 통해 알게 된 상선의 지시를 받고 가상화폐를 받는 대가로 범행했다”고 진술했다.
경찰은 지난달 말부터 이달 초까지 경기 남부 지역에서 발생한 3건의 ‘보복 대행’ 사건을 사주한 인물이 동일인물인 것으로 보고 연관성을 파악하고 있다. 전국적으로는 비슷한 사건이 20건 이상 발생한 것으로 알려졌다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
