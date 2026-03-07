타격 부활 대만, 체코에 콜드게임 승리
대만 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 첫승을 신고했다.
대만은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 1라운드 C조 3차전에서 체코를 14대 0으로 꺾었다. 2연패 뒤 첫 승리를 거둔 대만은 1라운드 성적 1승 2패를 기록했다.
대만은 1회 이번 대회 첫 득점을 올렸다. 정쭝저(보스턴 레드삭스)와 스튜어트 페어차일드(탬파베이 레이스)가 나란히 번트 안타로 출루한 뒤 이중 도루를 시도하는 과정에서 체코 포수의 송구 실책이 겹치며 선취점을 올렸다. 이어 장위의 좌전 적시타로 2-0을 만들었다.
2회엔 빅이닝을 만들어냈다. 2사 만루에서 페어차일드가 그랜드슬램을 터뜨리며 점수 차를 6점으로 벌렸다. 이후에도 대만은 4회 장위의 2타점 적시타와 5회 천천웨이의 희생플라이로 9-0까지 달아났다. 6회엔 5점을 보태며 승부에 쐐기를 박았다. 7회에도 실점 없이 체코 타선을 틀어막으며 콜드게임을 완성했다.
한국전 선발 투수 후보로 거론됐던 린위민(애리조나 다이아몬드백스)은 이날 두 번째로 마운드에 올랐다. 2⅓이닝을 무실점으로 막았지만, 투구 수가 30개에 달해 한국전엔 등판하지 못하게 됐다. 이번 대회에서 30구 이상 50개 미만을 던질 경우 하루 휴식을 취해야 한다.
8일 한국과의 1라운드 마지막 경기를 앞둔 대만은 총력전에 나설 전망이다. 이미 2패를 떠안은 상황에서 한국을 꺾어 2승 2패를 만든 뒤, 다른 경기 결과를 지켜보겠다는 계산이다.
한국과 호주에 이어 대만에도 패한 체코는 3연패를 기록하며 일찌감치 1라운드 탈락을 확정했다.
됴쿄=최원준 기자
