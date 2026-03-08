SNS서 제2의 전쟁 치르는 美…이란 전쟁, X로 실시간 중계

미 중부사령부, 이란 공습 이후 X 게시물 급증

“미국, 인지전 전술 전례 뒤집어”

5일(현지시간) 미국 플로리다주 탬파의 맥딜 공군기지 내 미 중부사령부(CENTCOM) 본부 입구 앞에서 활동가들이 이란과의 전쟁을 지지하는 시위를 벌이고 있다. EPA연합뉴스

전쟁 우위 과시하는 美



이란의 주장을 반박하는 게시물도 다수 게시되고 있다.

정보전쟁서 승리 점한 우크라이나



볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일 브뤼셀에서 열린 유럽연합(EU) 정상회의 기자회견에서 연설하고 있다. AP뉴시스

대통령이 나치주의자이며 소수민족인 러시아인을 학살할 것이

“인지전은 실제로 전쟁을 어떻게 정의하는가를 규정하는 ‘정의 전쟁’이라고 볼 수 있다”며 “얼마나 정의로운 전쟁인지, 정의로운 공격인지 등에 대한 내러티브를 구성하는 것이기 때문에 국제 사회의 동조를 끌어내는 데도 역할을 할 수 있다”고 말했다.