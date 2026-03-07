韓서 줄 서서 마시던 블루보틀, ‘중국 커피’ 됐다
스페셜티 커피의 대명사 ‘블루보틀’이 중국 최대 커피 브랜드 루이싱커피의 품에 안겼다.
지난 4일 계면신문, 완뎬 등 중국 주요 매체들에 따르면, 루이싱커피의 대주주이자 운영사인 센추리엄 캐피털은 최근 네슬레와 블루보틀 전 세계 매장 운영권을 인수하는 계약을 전격 체결했다. 인수 금액은 4억 달러(약 5800억원) 미만인 것으로 파악됐다.
이번 인수로 블루보틀의 글로벌 카페 사업권은 사실상 중국 자본으로 넘어가게 됐다. 앞서 네슬레는 2017년 4억2500만 달러(약 6233억 원)를 들여 블루보틀 지분 68%를 사들였으나, 이번 매각 이후에는 블루보틀 상표를 단 커피 머신과 캡슐 사업만 남기기로 했다.
블룸버그 통신은 센추리엄 캐피털이 블루보틀 외에도 코카콜라 산하의 코스타 커피, 일본의 ‘% 아라비카’ 등을 잠재적 인수 후보군에 올려두고 공격적인 사세를 확장해 왔다고 전했다.
루이싱커피는 2017년 설립 후 2020년 대규모 회계 부정 스캔들로 미국 나스닥에서 상장 폐지되는 굴욕을 겪었다. 하지만 저가 공세를 무기로 중국 본토에서 매장 수를 폭발적으로 늘리며 2023년에는 스타벅스를 꺾고 중국 내 1위 커피 기업으로 우뚝 섰다.
루이싱커피의 지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 33% 급증한 128억 위안(약 2조7210억원)을 기록했으며, 전체 매장 수 역시 3만1048개(중국 3만888개, 해외 160개)로 39%나 늘어났다.
중국 매체 계면신문은 이번 빅딜에 대해 “커피 시장에서 상징적 의미를 갖는 사건”이라고 평가했다. 매체는 “한쪽은 스페셜티 커피 분야의 세계적 브랜드이고, 다른 한쪽은 탄탄한 공급망 시스템과 규모를 바탕으로 두각을 나타낸 중국 브랜드”라며, 그간 중국 시장 진출(2022년) 이후 성장세가 지지부진했던 “블루보틀의 중국 및 세계 시장에서의 운명을 결정짓는 중요한 전환점”이 될 것이라고 분석했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
