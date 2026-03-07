‘처녀 수입’ 막말로 제명 당한 김희수…·민주당 홈피엔 ‘진도군수’
“스리랑카·베트남 처녀 수입해야”…군민에 “개XX” 막말 논란
검찰, 뇌물·직권남용권리행사방해 혐의 김희수 수사
민주당 전남도당, 김 군수 프로필 미삭제 논란
“스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언으로 외교적 논란과 사회적 파장을 일으켜 당에서 제명된 김희수(사진) 전남 진도군 프로필이 여전히 더불어민주당 전남도당 홈페이지에 게시돼 있어 논란이 일고 있다.
제명 처분으로 당적을 잃은 김 군수가 여전히 공당의 공식 홈페이지에서 당 소속 인사로 소개되고 있는데 따라 관리 부실의 지적도 나온다.
7일 국민일보 취재를 종합하면 민주당 전남도당 홈페이지에는 김희수 진도군수의 이름, 학력, 주요 경력 등이 담긴 프로필이 그대로 노출돼 있다. 해당 페이지에는 김 군수가 ‘현 진도군수’로 소개돼 있다. 학력은 ‘베델 칼리지 & 세미너리 필라델피아 교육학 학사’ 등으로 기재돼 있다.
김 군수는 최근 최근 전남 행정통합 타운홀미팅 생중계 과정에서 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언을 해 외교적 논란과 사회적 파장을 일으켰다. 이 발언은 행사 생중계를 통해 그대로 전파됐고, 국내외에서 비판이 거세게 일었다.
이에 민주당은 지난달 9일 김 군수에 대한 비상징계 안건을 상정해 최고위원 전원 만장일치로 제명을 의결했다.
그러나 김 군수는 제명에도 불구하고 한달여 동안 민주당 공식 홈페이지에선 당적을 유지하고 있다. 지방자치단체장과 같은 주요 공직자의 경우 당적 여부가 정치적으로 중요한 의미를 갖는 만큼 정확한 정보 관리가 필요하다는 지적이 나오는 이유다.
지역 정치권 관계자는 “제명된 인사의 프로필이 당 공식 홈페이지에 그대로 남아 있는 것은 관리 소홀로 비칠 수 있다”며 “정당의 공식 정보 창구인 만큼 신속한 정비가 필요하다”고 말했다.
이에 대해 민주당 전남도당 관계자는 “홈페이지 게시 내용에 대해 확인하고 필요한 조치를 검토하겠다”고 밝혔다.
앞서 김 군수는 지난달 4일 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 ‘찾아가는 타운홀미팅’에서 “광주·전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해서 정 못하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입을 해서 농촌 총각들 장가도 보내야 한다”고 말해 논란이 일었다.
또 김 군수는 같은달 9일에는 진도군 군내중 체육관에서 열린 ‘군민과의 대화’ 자리에서 도로 관련 민원을 제기하는 군민들에게 욕설을 섞어 고성을 지르며 주민들의 원성을 샀다.
김 군수는 먼저 한 민원인이 목소리를 높여 도로 관련 문제를 제기하자 “허참 애통터질 일이세”라며 비꼬았고, 항의하는 한 군민에게 “고놈도 시끄럽네” “개XX XX”이라며 욕설을 했다.
특히 김 군수는 현재 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의와 직권남용권리행사방해 혐의로 검찰 수사도 받고 있다.
전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 지난달 12일 김 군수와 진도군청 공무원 3명을 직권남용권리행사방해 혐의로 검찰에 불구속 송치했다.
김 군수는 진도항 내 항만시설 사용허가 과정에서 골재채취 업체 대표 A씨로부터 금품을 받고, 특정 업체에 불이익을 준 혐의를 받는다.
피해 업체는 2017년부터 5차례에 걸쳐 진도항 내 항만시설 사용허가를 받아 토석을 운반해 왔으나, 김 군수가 취임한 2022년 10월 이후 허가를 받지 못했다고 주장하고 있다.
이에 앞서 전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 김 군수와 A씨를 알선수뢰 및 뇌물공여 혐의로 불구속 송치했다.
김 군수는 2023년 진도읍 사택 조성 과정에서 나무·골재 등 수천만원 상당의 건설 자재를 A씨로부터 제공받은 혐의를 받는다.
경찰은 김 군수가 사업 인허가 권한을 가진 지위에 있었던 만큼 업무 연관성이 있는 업체로부터 금전적 이득을 얻은 것은 대가성을 띤 뇌물에 해당한다고 판단했다.
진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
