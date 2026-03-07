불바다 된 테헤란…이스라엘 대공습에 이란 미사일 맞불
이스라엘의 대규모 공습으로 이란 수도 테헤란 곳곳에서 강력한 연쇄 폭발이 발생했다. 이에 맞서 이란 역시 미사일 보복 타격에 나서면서 중동의 전운이 최고조로 치닫고 있다. 더욱이 미국이 개전 이래 최대 규모의 폭격 작전을 예고하고, 러시아의 개입 정황까지 포착되면서 사태는 걷잡을 수 없이 확전되는 양상이다.
7일 새벽 테헤란에서는 동시다발적인 폭발과 함께 짙은 연기가 하늘을 뒤덮었다. AP통신 영상에는 테헤란 서부 상공에서 섬광과 폭발이 잇따르는 모습이 잡혔고, 메흐라바드 국제공항 인근에서도 거대한 불길이 솟구쳤다. SNS상에도 시내 곳곳이 폭격당하는 처참한 광경이 속속 올라오고 있다.
이스라엘군은 광범위한 공습 작전 개시를 공식화하며, 이란이 발사한 다수의 미사일을 요격하기 위해 즉각 대응에 나섰다고 밝혔다.
현재 미국과 이스라엘은 이란의 핵심 군사 시설과 지도부 은신처, 핵 프로그램을 정조준해 공습을 퍼붓고 있다. 특히 이스라엘은 지난주 이란 지도부가 전시 피난처로 쓸 대규모 지하 벙커를 집중 타격한 것으로 전해졌다.
미국의 공세 수위는 더욱 높아질 전망이다. 스콧 베선트 미 재무장관은 방송 인터뷰를 통해 “이번 전쟁에서 가장 큰 규모의 폭격 작전이 아직 남아 있다”고 강력히 경고했다.
도널드 트럼프 미 행정부는 이란의 무조건적인 항복 전까지는 협상 테이블에 앉지 않겠다고 못 박는 한편, 이스라엘에 1억5100만 달러(약 2000억원) 규모의 신규 무기 지원을 승인하며 화력을 보탰다.
이란도 좌시하지 않았다. 이란의 미사일 반격에 바레인에서는 새벽 공습경보가 울렸고, 사우디아라비아는 대형 유전 지대인 샤이바 유전으로 향하던 드론을 격추했다.
미군이 주둔 중인 프린스 술탄 공군기지를 노린 탄도미사일 역시 요격됐다. 아미르 사이드 이라바니 유엔 주재 이란 대사는 자위권 행사를 위해 모든 수단을 동원하겠다며 결사 항전 의지를 다졌다.
전면전 양상으로 치달으며 인명 피해도 눈덩이처럼 불어나고 있다. 각국 당국 집계에 따르면 현재까지 이란 최소 1230명, 레바논 200명 이상, 이스라엘 10여명의 사망자가 발생했으며, 미군도 6명이 목숨을 잃었다.
이런 가운데 러시아의 개입 여부가 새로운 뇌관으로 떠올랐다. 미 정보 당국 관계자들은 러시아가 이란에 미군 군함과 항공기 등 역내 군사 자산을 타격할 수 있는 민감한 정보를 제공하고 있을 가능성을 제기했다.
러시아가 이번 전쟁에 직간접적으로 발을 들이려는 첫 정황이라는 관측이다. 실제로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전날 마수드 페제시키안 이란 대통령과 전화 통화를 갖고 하메네이 최고지도자 사망에 애도를 표하며 밀착 행보를 보였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사