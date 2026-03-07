‘왕사남’ 천만영화 쾌거… 李 “2년만에 이룬 성과” 축하

‘왕사남’ 천만영화 쾌거… 李 “2년만에 이룬 성과” 축하
이재명 대통령 엑스서 축하의 뜻 전해
영화 ‘왕과 사는 남자’ 관람객이 1000만명을 돌파한 것에 대해 이재명 대통령이 “2년 만에 이룬 성과이기에 더욱 뜻깊다”며 축하의 뜻을 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(옛 트위터)에 올린 글에서 “영화인들의 뛰어난 상상력과 이야기의 힘, 그리고 이를 아낌없이 응원해 주신 국민 여러분께서 함께 만든 값진 결실”이라고 말했다.
이 대통령은 “많은 이들이 한 영화를 찾았다는 것은 작품이 전하는 진심이 관객의 마음을 움직이며 깊은 울림을 이끌어냈다는 뜻”이라며 “감독님과 배우, 작품을 완성하기 위해 애써주신 모든 스태프 여러분께 축하와 더불어 감사를 전한다”고 했다.
그러면서 “앞으로도 더 많은 이야기가 세상과 만나 사랑받길 기대한다”며 “창작의 자유가 살아 숨 쉬고 문화가 국민의 자부심이 되는 나라를 만들기 위해 정부 역시 최선을 다하겠다”고 적었다.
왕과 사는 남자는 단종과 유배지 촌장 엄흥도의 이야기를 풀어낸 영화다. 개봉 31일째인 전날 오후 6시30분 기준 누적 관객 1000만명을 넘기며 ‘천만 영화’ 대열에 합류했다. 천만 영화 달성은 역대 국내 개봉작으로는 34번째이고, 2024년 이후로는 2년 만에 처음이다.
