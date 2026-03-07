북한도 강력 부동산 정책… 수십만세대 공급폭탄 예고
노동당 제9차 대회서 언급
북한이 향후 5년간 수십만 세대의 신규 주택을 건설하겠다는 목표치를 제시했다. 지난 2021년 발표된 ‘5만세대 공급’보다 훨씬 확대된 수준의 부동산 공급 계획이다.
북한 노동신문은 7일 ‘5년 전과 오늘, 무엇이 달라졌는가’라는 제목의 기사에서 “당 제9차 대회에서는 앞으로 5년 동안에 수십만 세대의 살림집(주택)을 일떠세울 데 대한 웅대한 목표를 내세웠다”고 보도했다.
신문은 “이 휘황한 구상과 설계도 앞에서 온 나라 인민들은 이제 5년 후에 펼쳐질 새 거리, 새 마을들을 확신성 있게 그려보고 있으며 우리 건설자들은 그 어떤 방대한 과업도 얼마든지 수행할 수 있다는 신심에 넘쳐 있다”고 적었다.
북한이 9차 당대회 이후 주택 공급 목표치를 대략적으로나마 언급한 건 이번이 처음이다. 2021년 8차 당대회에서는 수도 평양에 5만세대 공급 목표를 제시했다. 이후 실제 6만 세대가 준공됐다. 9차 당대회에서는 시, 군 농촌주택 건설을 강력히 추진해 농업근로자 11만여 세대가 새집에 입주했다고 밝혔다.
김정은 국무위원장은 지난달 평양 화성지구 4단계 1만 세대 준공식에서는 “보다 웅대한 이정과 창조의 목표가 명시될 것”이라고 말했으나 구체적인 수치를 공개하지는 않았다. 당대회 보도에서도 ‘우리 당의 최대 숙원사업으로 결행되는 수도건설과 지방발전정책 대상 건설’ ‘방대한 건설 과제들’ 수준의 언급만 나왔었다.
부동산 공급에 대한 김 위원장의 의지는 당 지도부 인사에서도 감지됐다. 이번 당대회에서는 김정관이 노동당 비서 겸 부장에 발탁됐다. 그는 건설 담당 내각부총리 출신 인물이다. 당대회 과정에서 진행된 ‘부문별 연구 및 협의회’에서도 건설 부문 협의회가 신설된 모습이 포착됐다.
김 위원장은 당대회 폐막 이후에는 상원세멘트연합기업소를 방문해 “제9기 기간에는 더욱 방대한 투쟁과업이 기업소 앞에 나서고 있다”며 증산을 독려하기도 했다.
