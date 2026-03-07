이란 “종전 중재 시도”… 트럼프 “무조건 항복 외 합의 없다”
이란서 전쟁 7일 만에 종전 언급
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 측의 ‘종전 중재 시도’ 언급에 대해 “이란과의 합의는 ‘무조건 항복’ 외엔 없다”며 강경 입장을 고수했다. 전후 이란의 차기 정권 설립에도 관여하겠다는 의지를 밝히며 전쟁이 중장기전으로 접어들 것이란 관측이 나온다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “훌륭하고 수용 가능한 (이란) 지도자들이 선택되면 우리와 우리의 훌륭하고 매우 용감한 많은 동맹 및 파트너들이 이란이 파멸의 벼랑 끝에서 벗어나도록 끊임없이 노력할 것”이라며 이 같이 밝혔다.
트럼프 대통령의 이 같은 반응은 마수드 페제시키안 이란 대통령의 “일부 국가들이 중재 시도를 시작했다”는 발언 직후 나왔다. 페제시키안 대통령은 엑스(옛 트위터)에서 종전을 언급하며 “일부 국가들이 중재 시도를 시작했다. 이 부분만은 명확하게 해야 한다. 우리는 역내 평화를 위해 노력해야 하지만 동시에 국가의 위엄과 주권을 지키는 데 주저함이 없다”고 말했다.
그는 이어 “어떤 중재 노력도 이란 국민을 과소평가하고 분쟁을 촉발한 자들을 명시해야 한다”며 미국과 이스라엘이 선제 공격 사실을 인정해야 한다고 강조했다.
지난달 28일 전쟁이 개시된 이후 이란 측에서 종전 중재에 대한 목소리가 공식적으로 나온 것은 이번이 처음이다. 이란에서 대통령의 정치적 입지는 최고지도자보다 아래지만, 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 이후 페제시키안 대통령의 임시 지도자위원회에서의 영향력이 커진 상태다.
반면 트럼프 대통령은 여전히 강경한 입장이다. 그는 트루스소셜에서 “이란을 다시 위대하게(MAKE IRAN GREAT AGAIN·MIGA)”라고 적으며 “그렇게 해서 이란을 경제적으로 어느 때보다 훨씬 더 크고, 더 좋고, 더 강하게 만들 것이다. 이란은 위대한 미래를 맞이할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 CNN 방송과의 전화 인터뷰에서도 ‘이란에 다시 종교 지도자가 와도 괜찮은가’라는 질문에 “아마도 그렇다. 내 말은 그 사람이 누구냐에 달려 있다는 것이다. 나는 종교 지도자도 상관없다”며 “나는 종교 지도자들을 싫어하지 않는다. 나는 많은 종교 지도자를 다루는데, 그들은 훌륭하다”고 답했다.
한편 종전 움직임이 좀처럼 가시화되지 않는 상황에서 국지전은 계속되고 있다. 이날도 이란은 이스라엘 남부 등지에 탄도 미사일을 발사했다. 이스라엘도 이에 전투기를 띄워 이란의 군사시설에 대한 15번째 공습에 나섰다. 바레인·카타르·쿠웨이트 등 걸프 국가에 있는 미국 시설에 대한 이란의 공격도 이어지는 상황이다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
