한국폴리텍대 인천캠퍼스, 중장년특화과정 입학식 개최
한국폴리텍대학 인천캠퍼스는 지난 6일 중장년특화과정 전기기초 입학식을 개최했다고 7일 밝혔다.
40세 이상 구직자 누구나 지원 가능한 중장년특화과정 전기기초 직종은 360시간에 걸쳐 전기실무 과정으로 진행된다. 전기 관련 자격증 취득 수요 증가로 개설된 이번 과정에는 총 30명이 입학했다.
인천캠퍼스는 이를 통해 중장년이 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 역량을 기를 수 있도록 체계적인 교육을 제공할 계획이다.
최민환 학장 직무대리는 “중장년에게 필요한 것은 단순한 지식이 아니라 새로운 도전의 기회”라며 “앞으로도 역량 개발을 통해 사회 속에서 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편, 인천캠퍼스는 현재 중장년층을 대상으로 한 다양한 직업훈련 과정의 교육생을 모집하고 있다. 모집 과정은 산업안전산업기사, 유튜브 영상 제작, 침투비파괴검사 등이다. 자세한 사항은 대학 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사