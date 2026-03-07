이란 전쟁에 한국인 속속 대피… 중동 각지 피난 행렬
미국·이란 전쟁이 1주일째 지속되는 가운데 중동 지역에서 한국인들이 속속 대피하고 있다. 전쟁 지역인 이란뿐만이 아닌 카타르·요르단 등에서도 출국이 이어지고 있다.
7일 외교부에 따르면 카타르에 체류 중이던 한국인 65명은 지난 3~6일 나흘간 인근 사우디아라비아로 이동했다. 지난 3일에 4명, 5일에 27명, 6일에 34명이 사우디아라비아로 출국했다. 주카타르대사관이 차량 임차와 출입국 수속을 지원했다.
요르단에서도 5~6일 이틀간 한국인 단기체류자 41명이 출국했다. 주요르단대사관에서 암만 공항으로 현장지원팀을 급파해 출국 수속 등을 도왔다.
쿠웨이트에서는 한국인 14명과 외국인 배우자 1명이 대사관 도움을 받아 사우디아라비아로 출국했다.
외교부에 따르면 현재까지 이란에서 25명, 이스라엘에서 113명, 바레인에서 14명, 이라크에서 5명이 인근국으로 이동해 귀국할 수 있도록 외교부의 도움을 받았다. 외교부는 “앞으로도 우리 국민의 안전 확보를 위해 계속 노력해 나갈 것”이라고 밝혔다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
