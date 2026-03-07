김동연, 기재부 재정사업평가 분과위원회까지 참석했다고?
김동연 경기도지사가 기획재정부 재정사업평가 분과위원회에 참석해 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업의 필요성과 시급성을 직접 설명했다.
통상 국장급 인사가 참석하는 관례를 깨고 김 지사가 직접 나서서 ‘지옥철’로 불리는 김포골드라인의 혼잡 문제를 해결하겠다는 강력한 의지를 표명한 것으로, 현장 평가위원들로부터 긍정적인 분위기가 형성됐다는 귀띔이다.
기재부 측으로부터도 “이례적이며 큰 의미가 있다”는 평가가 흘러나왔다.
6일 경기도에 따르면 김 지사는 전날 세종시 한국개발연구원(KDI)에서 열린 기재부 재정사업평가 분과위원회에 실무진 대신 참석했다. 광역자치단체장이 예타 심의 분과위원회에 직접 참석하는 것은 매우 드문 사례다. 이날 회의에 인천시는 국장급 간부를 파견했으며, 서울시는 참석하지 않은 것으로 알려졌다.
이날 회의에서 김 지사는 “김포골드라인은 172명 정원 열차에 350명이 타는 안전사고 위험이 극도로 높은 노선”이라고 위험성을 수치로 제시하며 “경기도 내 인구 50만명 이상 대도시 가운데 서울 직결 철도가 없는 곳은 김포가 유일하다”고 강조했다.
그러면서 김포골드라인은 앞으로 20만명의 추가 인구 유입이 예상돼 ‘선 교통 후 입주’ 원칙에 따른 연장의 당위성을 호소했다.
당시 현장에서는 “단순히 격식을 깬 것을 넘어 사업의 정책적 우선순위와 지자체의 확고한 실행 의지를 심사위원들에게 직접 각인시킨 무게감 있는 보증이었다”는 반응이 나왔다.
김 지사는 회의 직후 자신의 페이스북을 통해 “교통 문제를 넘어 도민의 생존권이 달린 문제다. 끝까지 최선을 다하겠다”는 각오를 밝히기도 했다.
김포지역 국회의원인 더불어민주당 김주영 의원도 페이스북을 통해 “김동연 경기도지사가 (회의에)직접 참석해 5호선 연장의 절박함을 강력히 호소했다”고 전하면서 “5호선 연장은 단순한 교통망 확충이 아닌 주민의 ‘생존권’ 문제”라고 말했다. 이어 “오늘 분과위원회 위원들 또한 5호선 연장의 당위성에 깊이 공감했을 것이라 확신한다”고 덧붙였다.
도는 예타 결과가 확정되는 대로 노선 및 역 위치 등을 구체화하는 ‘도시철도 기본계획 수립’ 절차에 즉시 착수할 방침이다.
앞서 김 지사는 일산대교 반값 통행료 현실화, 용인반도체클러스터 전력 문제 해결, 소방관 초과근무수당 문제 등 굵직한 현안을 주도하며 실질적인 성과로 이끌어 낸 바 있다.
