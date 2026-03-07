비올메디컬, 초음파 리프팅 장비 듀오타이트 국내 론칭
의료기기(EBD) 전문 기업 비올메디컬(대표이사 이은천)이 지난 5일 서울시 강남구 파크 하얏트 서울에서고강도 집속 초음파(HIFU) 장비 듀오타이트 프리뷰미팅을 진행했다. 국내 론칭을 기념해 열린 이번 행사에서는 국내 주요 성형외과∙피부과 의료진들이 참석해 듀오타이트의 임상 적용 경험과 시술 방식,국내 시장에서의 활용 가능성 등에 대해 의견을 나눴다.
듀오타이트는 고강도 집속 초음파를 통해 피부깊숙한 곳에 있는 근막층(SMAS층)과 피부 조직을 이루는 진피층에 열에너지를 전달하도록 설계된 리프팅 의료기기다. 지난 2023년 식품의약품안전처로부터 의료기기 제조 허가를 획득했다.(사진 제공 비올메디컬)
최현규 기자 frosted@kmib.co.kr
