입력:2026-03-07 05:31
3월 7일 토요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 -3.0도, 인천 -3.0도, 수원 -3.0도, 춘천 -5.0도, 강릉 -1.0도, 청주 -3.0도, 대전 -3.0도, 전주 -3.0도, 광주 -2.0도, 대구 0.0도, 부산 0.0도, 제주 3.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 6.0도, 인천 5.0도, 수원 5.0도, 춘천 7.0도, 강릉 7.0도, 청주 5.0도, 대전 7.0도, 전주 7.0도, 광주 7.0도, 대구 8.0도, 부산 10.0도, 제주 6.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

