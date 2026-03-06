이바타 일본 감독 “한국은 타격 강한 팀…실투 줄여야”
이바타 히로카즈 일본 야구 대표팀 감독이 한일전을 앞두고 “한국은 강한 타선이 인상적”이라며 “실투를 최소화하겠다”고 말했다.
일본은 6일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 1라운드 C조 대만과의 1차전에서 13대 0으로 콜드게임 승리를 거뒀다.
이바타 감독은 경기 후 “오타니가 첫 타석부터 2루타를 치면서 팀에 좋은 기운을 불어넣었다”며 “단 한 번의 스윙으로 최고의 결과를 내는 모습은 대단하다는 말밖에 나오지 않는다”고 말했다. 2⅔이닝을 무실점으로 막은 선발 야마모토 요시노부(LA 다저스)에 대해서도 “초반 구위가 매우 좋았다. 마지막에 힘에 부치는 모습도 있었지만, 중요한 1차전에서 훌륭한 투구를 해냈다”고 평가했다.
첫 경기에서 기분 좋은 승리를 거둔 일본은 7일 한국과 2차전을 치른다. 이바타 감독은 선발로 기쿠치 유세이(LA 에인절스)를 예고했다. 그는 “오릭스 버팔로스와의 평가전에선 다소 부진했지만 내일 좋은 투구를 해줄 것으로 기대한다”고 말했다.
야마모토는 “일본 대표팀 유니폼을 입고 그라운드에 설 수 있다는 점이 기쁘다”며 “투구 내용에 대해선 반성할 부분이 있다. 그래도 팀이 승리한 것에 의미를 두겠다”고 말했다.
