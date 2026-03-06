“이승환 구미 콘서트 취소, 시장이 결정했냐” 질문에 침묵한 공무원들

2.5억 손배소 마지막 변론 진행, 오는 5월 1일 선고

이승환 측 “안전 위협 없었음에도 정치적 의도로 콘서트 취소”

구미 측 “콘서트 매진, 탄핵 반대 세력 예매 결과일수도” 주장도

가수 이승환. 인스타그램 화면 캡처

"부당한 탄압" vs "안전 위한 조치"

김 시장이 정치적 의도를 가지고 공연을 취소했다는 주장에 대해서도 “아무런 근거 없는 억측”이라며 일축했다

구미시가 가수 이승환씨에게 작성을 요구한 서약서. 이승환씨 페이스북 캡처

재판부, "피고 측 대리인도 인정하는 마당에..."