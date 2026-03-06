크리스티 놈, 트럼프 2기 첫 현직 장관 경질 ‘불명예’
ICE 논란 중심에 선 국토안보부 장관
마가 진영 대표 평가된 트럼프 충성파
도널드 트럼프 미국 대통령이 크리스티 놈 국토안보부 장관을 경질했다. 트럼프 행정부 집권 2기 출범 이후 처음으로 현직 각료가 교체됐다.
트럼프 대통령은 5일(현지시간) 트루스소셜에 “위대한 오클라호마주를 대표하며 존경받는 마크웨인 멀린 연방 상원의원이 오는 31일부로 국토안보부 장관에 취임한다는 것을 기쁘게 발표한다”며 “놈 장관은 훌륭하게 봉사했고 수많은, 특히 국경에서 성솨를 냈다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 놈 장관의 사임 이후 거취에 대해 “오는 7일 플로리다 도럴에서 발표할 예정인 새로운 서반구 안보 구상 ‘아메리카의 방패’ 특사로 이동할 것”이라며 “그의 헌신에 감사하다”고 인사했다.
트럼프 대통령은 놈 장관에게 새로운 임무를 부여하며 자리를 이동하는 형식을 취했지만 대(對)이란 군사작전을 진행 중인 상황에서 미국 본토 안보를 책임지는 부처 수장을 경질한 것은 이례적인 일로 평가된다.
국토안보부는 지난해 트럼프 집권 2기 출범 이후 산하 이민세관단속국(ICE) 소속 요원들의 강걍한 이민 단속으로 야권과 여론의 비판을 받아왔다. 올해 들어서는 미네소타주에서 이민 단속 중 시민 2명이 사망해 놈 장관에 대한 해임 여론이 거셌다.
놈 장관은 트럼프 대통령의 충성파 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 대표로 평가됐다. 사우스다코타 주지사를 거쳐 지난해 1월 국토안보부 장관으로 취임했다. 하지만 국토안보부의 숱한 논란 끝에 트럼프 집권 2기에서 경질된 현직 1호 장관이 되는 불명예를 안게 됐다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
