고영표 vs 기쿠치 매치업 떴다…한일전 10연패 끊을까
한국 야구 대표팀이 7일 오후 7시 3년 만에 도쿄돔에서 일본과 월드베이스볼클래식(WBC) 맞대결을 펼친다. 선발 투수 중책을 맡은 고영표(KT 위즈)는 “한일전을 대비한 연습을 하면서 마음속에서 뭔가 끓어오르는 기분이었다”며 “내 장점을 살려 도전하는 자세로 임하겠다”고 각오를 밝혔다.
이번 대회 성적과 자존심이 동시에 걸린 중요한 경기다. 5일 체코전에서 승리한 대표팀은 일본전을 시작으로 대만, 호주와의 경기를 앞두고 있다. 2장으로 제한된 8강 진출권을 차지하기 위해선 남은 세 경기 결과가 모두 중요하다.
맞대결 10연패 사슬도 끊어내야 한다. 한국이 성인 대표팀 맞대결에서 일본에게 거둔 가장 최근 승리는 2015 프리미어12 준결승이다. 지난해 11월 같은 장소에서 열린 K-베이스볼시리즈 1차전 패배까지 10년에 걸쳐 일본을 한 번도 꺾지 못했다. 당시 평가전 2차전에서 9회말 김주원(NC 다이노스)의 극적인 동점 솔로홈런으로 무승부를 거두면서 분위기를 끌어올린 점은 긍정적이다.
역대 WBC에서 한국은 일본과 접전을 펼쳐왔다. 2006년 초대 대회에서 세 차례 맞붙어 2승 1패를, 2009년 2회 대회에선 다섯 차례 격돌해 2승 3패를 기록했다. 2023년 대회 조별리그에선 4대 13으로 패하며 전력 차를 실감했다. 가장 최근 대회 WBC 한일전 승리가 2회 대회 2라운드였던 만큼 17년 만의 승리 여부에도 관심이 쏠린다.
객관적인 전력은 열세다. 일본은 이번 대회에서 빅리거 8명을 차출하며 한국(4명)을 앞섰다. 오타니 쇼헤이를 필두로 야마모토 요시노부(이상 LA 다저스), 스가노 도모유키(콜로라도 로키스) 등 이름값도 화려하다.
여기에 지난해 일본프로야구(NPB) 사와무라상 수상자 이토 히로미(니혼햄 파이터스)를 비롯해 퍼시픽리그 세이브왕 타이라 카이마(세이부 라이온스), 센트럴리그 홀드왕 오타 다이세이(요미우리 자이언츠) 등 자국 리그 정상급 선수도 대거 포진해 있다. 6일 대만과의 WBC 첫 경기에서 13대 0으로 콜드게임 승리를 거두며 분위기를 끌어 올린 점도 대표팀엔 달갑지 않은 상황이다.
그러나 대표팀 선수들은 위축되지 않는 모습이다. 김도영(KIA 타이거즈)은 “대표팀이 강해졌다는 느낌을 받는다. 해외파 선수들도 든든하다”며 “느낌이 좋다. 일본을 상대로 이길 수도 있겠다는 생각이 든다”고 말했다. 주장 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 “일본전에선 홈 팬들의 일방적인 응원 속에 분위기가 다를 것”이라며 “위축되거나 주눅 들지 말고 체코전처럼만 하면 된다”고 선수단의 자신감을 복돋웠다.
일본은 한국전 선발로 좌완 기쿠치 유세이(LA 에인절스)를 예고했다. 미국 메이저리그(MLB) 통산 48승을 기록 중인 수준급 투수다. 경기 초반 타자들이 기쿠치를 얼마나 공략하느냐가 경기 흐름을 좌우할 것으로 보인다. 기쿠치는 “한국에 장타력 좋은 타자가 많다. 좋은 컨디션으로 경기에 임하겠다”고 말했다.
류지현 감독은 김도영과 안현민(KT 위즈), 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스) 등 우타자들의 활약에 기대를 걸고 있다. 류 감독은 “지금까지 대표팀에 좌타자 비중이 높았다. 상대가 이를 노리고 좌완 투수를 표적 등판하는 경우가 많았다”며 “한국계 빅리거 선수들을 비롯해 수준 높은 우타자들이 대표팀에 많아졌다. 상대도 고민이 생길 것”이라고 말했다.
