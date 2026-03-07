17살에 시작해 19년…종로 5평 공방 세공 인생[한우물보고서]

4일 강종구(35) 본팩토리 대표가 서울 종로구 종로 귀금속거리에 위치한 자신의 공방에서 작업을 하고 있다. 백재연 기자

본팩토리의 인스타그램 계정과 네이버 리뷰. 인스타그램네이버캡처

10년 동안 10개의 작업장…기술을 모으다



강씨가 고등학생 시절 받은 상장들. 백재연 기자

주얼리 제작은 3D모델링-출력-주물-세공-광 순서로 진행된다. 사진은 3D모델링을 하고 있는 모습. 백재연기자

강씨가 작업을 하는 모습. 정밀한 작업을 위해 400만원짜리 현미경을 구입했다고 한다. 백재연 기자

한 알의 스톤이 자리를 찾기까지



왼쪽은 리세팅 의뢰가 들어온 반지의 모습. 해당 반지에 있던 다이아몬드를 헤일로 디자인의 오른쪽 반지로 재탄생시켰다. 백재연 기자

강씨가 자신의 태장대에 반지를 대고 있다. 태장대는 세공사의 손길에 따라 자신만의 모양을 가지게 된다. 백재연 기자

다이아몬드 측면에 새겨진 시리얼의 모습. 이를 프롱과 프롱 사이에 맞춰 고객이 자신이 스톤임을 확인할 수 있도록 한다. 백재연 기자

핀셋을 이용해 프롱을 구부려 다이아몬드를 고정하는 순간. 백재연 기자

400만 조회 수…공방, 알고리즘을 타다



다이아몬드를 닦는 모습을 영상으로 담고 있는 강씨. 백재연 기자

강씨 인스타그램에 올라와 있는 영상들. 인스타그램 캡처

폴리싱 기계에서 반지의 광을 내고 있는 모습을 영상으로 찍고 있다. 영상은 숏폼에 필요한만큼 아주 짧게 찍고 다시 작업에 집중한다. 백재연 기자

동료의 창업을 응원하는 사장



강씨가 함께 일하는 김진우(43) 부장과 주얼리의 3D모델링을 확인하고 있다. 백재연 기자