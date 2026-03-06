시사 전체기사

‘오타니 만루포’ 일본, 대만 상대 콜드승

입력:2026-03-06 21:46
수정:2026-03-06 21:51
오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 6일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대만전에서 2회 만루홈런을 터뜨린 뒤 타구를 바라보며 1루로 향하고 있다. AFP연합

일본이 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 경기부터 압도적인 화력을 자랑하며 콜드게임 승리를 따냈다. ‘슈퍼스타’ 오타니 쇼헤이(LA 다저스)는 선제 만루홈런을 포함해 만점 활약을 펼쳤다.

일본은 6일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 1라운드 첫 경기에서 대만을 13대 0으로 꺾었다.

물꼬를 튼 건 역시 오타니였다. 2회 1사 만루에서 타석에 들어선 그는 대만 선발 정하오쥔이 던진 4구째 시속 124㎞ 커브를 받아쳐 우측 담장을 넘기는 그랜드슬램을 터뜨렸다. 엉덩이가 빠지며 다소 엉거주춤한 자세로 타격했지만, 타구는 약 165㎞ 속도로 뻗어나가 112m를 비행했다. 오타니의 홈런이 터지는 순간 4만여명이 가득찬 도쿄돔은 콘서트장을 방불케 하는 함성과 환호로 뒤덮였다.

오타니의 홈런으로 분위기를 탄 일본은 대만을 쉴 새없이 몰아붙였다. 요시다 마사타카(보스턴 레드닥스)와 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스), 겐다 소스케(세이부 라이온스), 와카츠키 켄야(오릭스 버팔로스), 오타니의 적시타가 이어지며 한 이닝에만 10점을 올렸다. 3회 오카모토 카즈마(토론토 블루제이스)와 겐다의 적시타로 점수 차를 13-0까지 벌렸다.

일찍이 승부가 기울어진 가운데 이후 경기는 소강 상태로 접어들었다. 일본은 끝내 실점 없이 대만 타선을 틀어막으며 7회 이번 대회 첫 콜드게임을 완성했다. 이번 WBC는 1라운드에서 5회까지 15점 차, 7회까지 10점 차가 유지되면 콜드게임이 선언된다. 일본은 4타수 3안타 5타점을 기록한 오타니를 앞세워 장단 13안타를 몰아쳤다.

일본 선발 야마모토 요시노부(다저스)는 2⅔이닝 동안 삼진 2개를 잡아내며 무실점을 기록했다. 2회까진 깔끔하게 풀어갔으나 3회 볼넷을 남발하며 결국 3이닝을 채우지 못한 채 마운드를 내려갔다.

대만은 전날 호주전에 이어 2연패를 기록하며 2라운드 진출에 빨간불이 켜졌다. 두 경기 연속 영봉패를 당하며 타격 침체 극복이라는 과제를 안게 됐다. 이날도 6회 장위청이 선두타자 안타를 기록한 게 첫 안타이자 유일한 안타였다.

5회 1사 1, 2루에서 스튜어트 페어차일드(클리블랜드 카디언스)가 좌측 폴대 상단을 넘기는 큼지막한 타구를 날렸지만 파울로 선언됐다. 대만 벤치는 무득점 탈출을 위해 비디오 판독을 요청했으나 판정이 뒤집히진 않았다. 두 손을 모은 채 홈런 판정을 기다렸던 대만 팬들 사이에선 탄식이 터져 나왔다.

도쿄=최원준 기자

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

