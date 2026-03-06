안산제일교회, ‘하나님 나라의 방법’으로 남북통일 나섰다
경기 안산제일교회가 7일부터 11월 18일까지 16회에 걸쳐 ‘복음통일 아카데미’를 개최한다.
‘하나님 나라의 방법’으로, ‘하나님 나라를 목적’ 삼아 통일교육을 한다는 야심찬 구상이다. 오직 복음으로 자유케되고, 하나되며, 화해하겠다는 차원이다.
복음통일 아카데미는 총 4단계로 나눠진다.
1단계는 ‘공감’으로 ‘왜 복음통일인가?’라는 주제로 마음을 열고 공감대를 형성을 목표로 3개 특강(3월 7일, 14일, 21일)과 탐방(27~28일)으로 구성됐다.
2단계는 ‘이해’로 북한을 바로 알고, 현실 이해를 심화하는 데 있다. 4개 특강(4월 4일, 11일, 18일, 25일)으로 진행된다.
3단계는 ‘비전’으로 4개 특강(10월 10일, 17일, 24일, 31일)을 통해 복음통일의 비전을 꿈꾸고 비전 품기를 실현한다.
4단계는 ‘소명’으로 사역 소개와 선교적 삶으로의 초청에 주안점을 둔다. 11월 7일 DMZ 탐방으로 시작해 3개 특강(11월 14일, 21일, 28일)으로 이뤄진다.
아카데미의 세 가지 핵심 가치는 ‘하나님 나라’ ‘복음통일과 샬롬’ ‘나의 기업, 나의 소명’이다.
먼저 통일의 궁극적인 지향점은 인간의 유익이 아닌 하나님 나라, 그 의와 영광이라는 점이다. 따라서 통일은 단순히 영토의 결합이나 정치적 체제의 통합을 넘어, 한반도 전역에 하나님의 통치를 회복시키기 위한 방법이라는 것이다.
나아가 분단의 상처와 증오를 복음으로 치유하고, 남북한 주민이 함께 누릴 샬롬을 지향한다. 십자가의 복음으로만 진정한 남북 화해가 가능하며 샬롬은 단순히 전쟁이 없는 상태가 아닌 깨어진 모든 관계(영적, 사회적, 경제적)가 온전히 회복되는 온전한 평화를 의미한다.
이와 함께 아카데미를 통해 통일 시대의 구경꾼이 아닌, 적극 통일을 준비하는 시대적 사명자를 세운다. 남북통일은 특정 집단의 전유물도 아니고, 다른 민족과 나라에 넘길 수 있는 기업이 아닌, 이 시대를 살아가는 한국교회인 우리의 기업이자 소명이라는 의식에서다.
안산제일교회 관계자는 “하나님의 공의와 사랑이 실현되는 ‘하나님 나라’의 관점으로 통일을 바라본다”고 강조했다.
안산=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사