기름값 껑충, 주유소 탓?…주유소협회 “진짜 이유는 정유사”
최근 주유소들이 중동 위기발(發) 유가 불안을 틈타 판매가격을 대폭 올려 폭리를 취하고 있다는 논란이 일자, 한국주유소협회가 “가격 상승의 주된 원인은 정유사의 공급가 인상”이라며 억울함을 호소하고 나섰다.
6일 한국주유소협회는 공식 입장을 통해 “가격 상승의 1차 요인은 정유사 공급가격 인상”이라고 밝혔다. 주유소는 정유사나 대리점에서 석유제품을 받아다 파는 소매 유통업인 만큼, 판매가격이 정유사의 공급가 변동에 직격탄을 맞을 수밖에 없는 구조라는 것이다.
협회 측 설명에 따르면, 최근 국제유가와 국제 석유제품 가격, 환율이 ‘삼중고’를 이루며 일제히 뛰면서 정유사 공급가격이 수직으로 상승했다.
실제로 주유소 입고가 기준으로 하루 만에 휘발유는 100원 이상, 경유는 200원 이상 치솟았다. 현재 정유사가 주유소에 공지한 공급가격은 휘발유가 1900원 안팎, 경유 약 2200원, 등유 약 2500원 수준까지 급등해 소매가 인상 압박이 최고조에 달한 상태다.
협회는 공급가 폭등이 주유소 판매가에 고스란히 전가되면서 소비자가 체감하는 기름값도 가파르게 올랐다고 설명했다. 특히 유가 급등기에는 이른바 ‘사재기’ 성격의 선구매 수요가 몰려 저렴하게 들여온 기존 재고가 평소보다 훨씬 빨리 동난다고 덧붙였다.
또한 폭리 논란에 대해서도 반박했다. 석유제품 가격의 50~60%는 정부가 거둬가는 유류세이며, 정유사 공급가를 뺀 주유소의 유통 마진은 4~6%에 불과하다는 것이다.
여기서 카드 수수료와 인건비 등 운영비를 떼고 나면 주유소가 자율적으로 조정할 수 있는 가격 여지는 2%도 채 안 된다는 주장이다.
이어 단순 공급가와 판매가의 차액을 주유소의 순마진으로 봐서는 안 된다고 강조했다. 거래 조건이나 물류비 등에 따라 주유소마다 공급가가 다르고, 매입 시점에 따라서는 오히려 적자를 보며 기름을 파는 주유소도 있다는 것이다.
한편, 협회는 정부가 만지작거리고 있는 ‘최고가격 고시 제도’ 도입에 대해서는 원칙적으로 찬성 입장을 밝혔다.
다만, 국제유가 폭등으로 도매가(공급가)는 계속 오르는데 소매가(판매가) 상한선만 묶어버리면 주유소들이 원가 이하로 팔아야 하는 사태가 벌어질 수 있다고 우려했다.
이에 따라 최고가격 제도를 시행하려면 공급가격과 연동하는 체계를 만들고 손실보전이나 차액 정산 등의 안전장치가 반드시 뒷받침되어야 한다고 촉구했다.
협회 관계자는 “주유소 가격 변동을 폭리로 단정하기보다 공급가격과 유통 구조 등을 종합적으로 고려해 판단해 달라”고 밝했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
