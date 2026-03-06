“중동사태 대응 속도 늦어” 한목소리로 정부 질타한 여야
여야가 미국과 이스라엘의 이란 공습 등 이른바 ‘중동사태’와 관련해 정부의 적극적인 대응을 촉구했다. 여야는 한목소리로 정부 대응 속도가 빠르지 않다며 외교부를 질타했고, 대통령과 외교안보 컨트롤타워의 책임 있는 대응을 주문했다.
국회 외교통일위원회는 이날 오전 10시 국회에서 전체회의를 열었다. 외통위는 중동사태 속에서 교민을 보호하고 경제·안보에 미칠 영향과 재외국민 보호 대책 등을 점검하기 위한 긴급 현안 질의를 진행했다. 정부 측에서는 조현 외교부 장관과 정동영 통일부 장관 등이 출석해 상황을 보고하고 질의응답을 했다.
여야는 현지 공관의 안내와 소통 부재를 지적하며 조속한 긴급 대응 체계 가동을 요구했다. 이용선 더불어민주당 의원은 “며칠간 (대사관과 영사관) 연락이 전혀 없어 매우 불안하고 두려웠다는 교민들의 상황이 많이 보도됐다”고 언급했다. 배현진 국민의힘 의원은 “카타르 지역의 우리 재외국민 SNS에서 ‘각자도생해야 한다’, ‘대사관이 입 다물었다’는 등 불만이 폭주하고 있다”며 “정부가 재외국민 대응TF를 즉각 가동한 게 맞냐”고 물었다. 배 의원은 “지난달 28일 미군이 (이란) 폭격을 시작했는데 우리는 이틀이 지난 2일 오후 6시에야 중동 7개국 지역에 특별여행주의보를 발령했다”고 질타했다.
중동 지역 공관장 공석 문제도 도마 위에 올랐다. 김건 국민의힘 의원은 “도심 한복판에 미사일이 떨어지고 있는 UAE 등 중동 지역 19개 공관 중 6개인 약 30%에 공관장이 없다”며 “외교력이 절반으로 줄어들었다. 대통령도 최선을 다하지 않고 있다”고 지적했다. 홍기원 더불어민주당 의원도 “호르무즈 해협 봉쇄 등과 관련해 신속대응팀을 파견했지만, 중동 담당 대사가 계속 활동했더라면 이런 시기에 외교적 대응이 훨씬 좋았을 것”이라며 아쉬움을 토로했다. 이어 “(정부가) 별문제 없다고 하는 것이 올바른 태도는 아니다”라고 직격했다.
조 장관은 교민 보호 대책과 관련해 군용기나 전세기 투입 방안을 포함한 종합 대책을 마련 중이라고 밝혔다. 그는 “이란과 인접국에 장기 체류 중인 국민에게는 빠짐없이 전화했고, 단기 여행객은 현실적으로 전부를 즉시 파악하기 어려웠지만, 현재는 단기 여행객 전원과도 연락을 마쳤다”며 “우선순위를 어떻게 해서 전세기에 먼저 탈지 등을 포함한 종합대책을 논의 중”이라고 설명했다. 강훈식 대통령 비서실장은 이날 춘추관 브리핑을 통해 전세기로 중동 현지에 있는 국민을 송환하기로 했다고 말했다.
조 장관은 공관장 공석 지적에 대해서 “정부 출범 후에 공관장 인사가 늦어지고 있는 것이 현실”이라며 “주어진 상황에서 외교부 직원들이 밤낮없이 최선을 다하는 상황”이라며 해당 문제를 매우 무겁게 받아들이겠다고 말했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
