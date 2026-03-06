[속보] ‘왕과 사는 남자’ 천만 돌파…2년 만에 역대 34번째
단종을 다룬 영화 ‘왕과 사는 남자’가 관객 1000만명을 돌파했다. 역대 국내 개봉작 가운데 34번째다. 사극 장르 영화가 1000만명의 관객을 동원한 건 ‘왕의 남자’(2005)와 ‘광해, 왕이 된 남자’(2012), ‘명량’(2014)에 이어 네 번째다.
배급사 쇼박스는 ‘왕과 사는 남자’ 누적 관객이 개봉 31일째인 6일 오후 6시30분 기준 관객 수 1000만명을 넘겼다고 밝혔다.
극장 관객이 줄어든 상황에서 국내 개봉작이 1000만명의 관객을 동원한 건 2년 만이다. 지난해에는 없었고, 2024년 개봉한 ‘파묘’(관객 수 1191만명)와 ‘범죄도시4’(1150만명)가 각각 1000만명 고지를 넘겼다.
‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종 이홍위(박지훈 분)가 유배지인 강원도 영월 광천골에서 마을 사람들과 어울리며 인생의 마지막 시기를 보내는 이야기를 다뤘다. 유배자를 보호하고 감시해야 하는 촌장 엄흥도(유해진 분)가 이홍위와 신분과 나이를 뛰어넘어 교감해가는 모습이 감동을 안겼다. 한명회 역을 소화한 유지태와 궁녀 매화 역의 전미도도 몰입을 이끄는 연기로 호평받았다.
‘왕과 사는 남자’는 개봉 5일 차에 100만명, 12일 차에 200만명을 돌파한 데 이어 개봉 14일 차였던 설 당일(2월 17일)에 300만명, 15일 차에 400만명을 돌파했다. 삼일절에는 하루에만 81만7000여명이 관람하며 개봉 이후 가장 많은 관객을 모았고 개봉 31일 만에 1000만명을 넘어섰다.
장항준 감독은 1000만명 돌파를 앞두고 배급사 쇼박스를 통해 “한 번도 상상해 본 적이 없는 상황에 저와 가족들 모두 기쁘면서도 조심스럽다”며 “많은 분께 축하 연락을 받아 감사한 마음”이라는 소감을 밝혔다.
