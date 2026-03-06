[속보] ‘왕과 사는 남자’ 천만 돌파…2년 만에 역대 34번째

영화 ‘왕과 사는 남자’ 한 장면. 쇼박스 제공

개봉 5일 차에 100만명, 12일 차에 200만명을 돌파한 데 이어 개봉 14일 차였던 설 당일(2월 17일)에 300만명, 15일 차에 400만명을 돌파했다.

장항준 감독은 1000만명 돌파를 앞두고 배급사 쇼박스를 통해 “한 번도 상상해 본 적이 없는 상황에 저와 가족들 모두 기쁘면서도 조심스럽다”며 “많은 분께 축하 연락을 받아 감사한 마음”이라는 소감을 밝혔다.