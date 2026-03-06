1인극의 묘미? 제3회 서울 국제 모노드라마 페스티벌에서

오는 17일부터 4월 26일까지 삼일로창고극장에서 12편 공연

제3회 서울국제모노드라마페스티벌은 오는 17일부터 4월 26일까지 12편을 선보인다. 공모를 통해 해외 4팀, 국내 4팀 그리고 인큐베이팅 팩토리 부문 4팀이 뽑혔다. (c)삼일로창고극장

모노드라마(monodrama)는 독백을 뜻하는 그리스어 모놀로그(monologue)에서 유래된 말로, 1인극을 뜻한다. 연극의 역사에서 모노드라마가 하나의 장르로 정착된 것은 18세기 말 독일의 명배우였던 요한 브란데스가 등장하면서부터다. 다만 당시엔 유명한 연극 가운데 한 배우의 모놀로그 부분을 보여주는 게 거의 전부였고, 19~20세기를 거치며 현대적 장르로 자리 잡았다.



국내에선 1977년 초연된 고(故) 추송웅의 ‘빠알간 피터의 고백’이 모노드라마의 선구적 역할을 했다. 이어 1980년대 김시라와 정규수의 ‘품바’에 이어 90년대엔 윤석화의 ‘딸에게 보내는 편지’와 김지숙의 ‘로젤’ 등이 인기를 끌면서 꾸준히 모노드라마가 만들어졌다. 특히 과거에는 중견급 이상의 배우가 모노드라마에 출연했다면, 지금은 신진배우들이 도전하는 등 나이와 상관없다.



제3회 서울 국제 모노드라마 페스티벌 포스터

삼일로창고극장은 지난 2024년 모노드라마의 역사성과 실험성 계승을 내걸고 ‘서울 모노드라마 페스티벌’을 시작했다. 3회째인 올해 해외 거장들의 초청작부터 국내 신진 예술가들의 실험적 무대까지 촘촘한 라인업을 갖추며 ‘서울 국제 모노드라마 페스티벌’로 이름을 변경했다. 오는 17일부터 4월 26일까지 12편이 공연된다. 공모를 통해 해외 4팀, 국내 4팀 그리고 인큐베이팅 팩토리 부문 4팀이 뽑혔다.



가장 먼저 베일을 벗는 것은 오는 17~23일 해외 초청작 주간이다. 17일 북마케도니아의 ‘카르멘’, 19일 스리랑카&인도의 ‘스윙 오브 러브’, 21일 일본&독일의 ‘치란으로부터 온 편지’, 23일 루마니아의 ‘리처드 3, 더 맨’이 공연된다.



지난 5일 서울 중구 삼일로창고극장에서 열린 제3회 서울 국제 모노드라마 페스티벌 제작발표회에서 참석자들이 기념 촬영하고 있다. (c)삼일로창고극장

이어 26일부터 4월 19일까지 국내팀 공연 주간이 펼쳐진다. 오는 26~29일 몸소리말조아라 ‘아침이 있다’, 4월 2~5일 오헬렌 ‘그레타 오토’, 4월 9~12일 감동프로젝트 ‘그렇게 산을 넘는다, 사라지지 않는’, 4월 16~19일 극단 아리랑 ‘덕질의 이해’가 관객을 만난다.



4월 21~25일 인큐베이팅 팩토리는 축제가 올해 신설한 부문이다. 차세대 모노드라마 예술가를 발굴하고 청년 창작 공간으로서 삼일로극장의 역할을 키우기 위해서다. 24개 팀이 지원해 4개 팀이 선정됐으며, 1일 2개 팀이 릴레이 공연을 펼친다. 4월 21~22일 온몸 ‘1인의 몸을 위한 드라마트루기’와 데데 ‘나로부터 너에까지’, 4월 24~25일 예술공간 오이 ‘찰싹찰싹, 두근두근’과 창작집단 여름밤 ‘유리 진열장 너머’이 공연된다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



