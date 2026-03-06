하남시 소식지 ‘청정하남’ 오디오북 도입 등 개편
출생 축하 코너도 신설
경기 하남시 시정 소식지 ‘청정하남’이 오디오북 서비스 도입과 출생 축하 코너 신설 등을 통해 시민 참여형 소통 매체로 새롭게 개편됐다.
하남시는 2026년 2월호부터 ‘청정하남’을 개편해 오디오북 서비스를 도입하고 시민 참여 코너를 확대했다고 6일 밝혔다.
오디오북 서비스는 시청 홈페이지 접속이나 QR코드 스캔만으로 이용할 수 있도록 개선됐다. 기존 음성변환 서비스는 별도 애플리케이션 설치가 필요했지만 접근성을 크게 낮춰 누구나 쉽게 들을 수 있게 했다.
이에 따라 고령층이나 저시력 시민들도 편리하게 시정 소식을 접할 수 있으며 시민들은 출퇴근길이나 가사 활동 중에도 라디오처럼 소식지를 들을 수 있게 됐다.
이번 개편에서는 시민 참여 코너인 ‘하남에 온 새 가족’도 신설됐다. 하남에서 태어난 아기의 탄생을 시민들과 함께 축하하는 공간으로 부모들의 축하 메시지와 가족 이야기를 담아 지역 공동체의 따뜻한 분위기를 전한다.
참여를 원하는 시민은 하남시에서 태어난 12개월 이하 아기의 이름과 사진, 100자 내외 메시지를 작성해 성명과 연락처와 함께 전용 이메일로 신청하면 된다. 소식지에 소개된 가족에게는 3만원 상당의 기프티콘이 제공된다.
‘청정하남’은 감각적인 일러스트 표지와 편집, 캐릭터 페이퍼토이 부록 등 차별화된 콘텐츠로 시민들의 호응을 받아왔다. 2025년 하반기 만족도 조사에서는 91.6%로 역대 최고치를 기록했다. 전자책 이용도 크게 늘었다. 연간 조회수는 2024년 9만7872회에서 2025년 21만9090회로 약 123.8% 증가했다.
이현재 하남시장은 “높은 만족도는 시민 눈높이에서 정책을 전달하고 진정성 있게 소통한 결과”라며 “오디오북 서비스로 더 많은 시민이 시정 소식을 쉽고 편하게 접하길 기대한다”고 말했다.
한편, ‘청정하남’ 오디오북은 하남시청 홈페이지에서 이용할 수 있으며 전자책은 교보문고와 밀리의 서재 등 온라인 독서 플랫폼에서도 무료로 제공된다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
