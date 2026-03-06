대한항공, 국내유일 인천∼두바이 노선 15일까지 결항
대한항공이 중동 전쟁 여파로 인천∼두바이 노선 항공편의 결항 기간을 오는 15일까지 연장한다고 밝혔다.
대한항공은 6일 이같이 밝히며 애초 8일까지였던 운항중단 조치를 일주일 더 연장했다. 이는 UAE(아랍에미리트연합) 두바이 공항 당국이 15일까지 운항 금지를 통보한 데 따른 조치다.
앞서 대한항공은 지난달 28일 인천∼두바이 노선을 오가는 KE951편과 KE952편을 각각 긴급 회항 및 결항 조치한 뒤 운항을 중단했다. KE951편은 인천을 떠나 두바이 국제공항으로 향하다 미얀마 공역에서 회항 조처됐고, KE952편은 두바이에서 출발이 취소됐다. 대한항공은 국내 항공사 중 유일하게 인천∼두바이 노선을 주 7회(매일) 왕복 운항해 왔다.
다만 이날 UAE 국적 항공사인 에미레이츠항공과 에티하드항공은 인천행 직항편 운항을 재개했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사