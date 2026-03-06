시사 전체기사

대한항공, 국내유일 인천∼두바이 노선 15일까지 결항

입력:2026-03-06 18:06
공유하기
글자 크기 조정
아랍에미리트(UAE) 두바이공항에서 인천국제공항으로 오는 직항편 운항이 재개된 6일 인천국제공항 제1여객터미널 국제선도착 알림 전광판에 에미레이트항공 EK322편 관련 안내사항이 표시돼 있다. 뉴시스

대한항공이 중동 전쟁 여파로 인천∼두바이 노선 항공편의 결항 기간을 오는 15일까지 연장한다고 밝혔다.

대한항공은 6일 이같이 밝히며 애초 8일까지였던 운항중단 조치를 일주일 더 연장했다. 이는 UAE(아랍에미리트연합) 두바이 공항 당국이 15일까지 운항 금지를 통보한 데 따른 조치다.

앞서 대한항공은 지난달 28일 인천∼두바이 노선을 오가는 KE951편과 KE952편을 각각 긴급 회항 및 결항 조치한 뒤 운항을 중단했다. KE951편은 인천을 떠나 두바이 국제공항으로 향하다 미얀마 공역에서 회항 조처됐고, KE952편은 두바이에서 출발이 취소됐다. 대한항공은 국내 항공사 중 유일하게 인천∼두바이 노선을 주 7회(매일) 왕복 운항해 왔다.

다만 이날 UAE 국적 항공사인 에미레이츠항공과 에티하드항공은 인천행 직항편 운항을 재개했다.

박장군 기자 general@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
범죄를 놀이처럼… 철없는 허세와 과시욕
7년 간 6.2조 가격 담합… 전분당 4개사 제재 절차
‘1000만 감독’ 장항준 “한번도 상상못해…관객이 ‘의의(意義)’ 가치에 공감”
7일부터 수도권 도시철도 ‘하차 미태그 페널티’ 적용
韓 토익 평균 686점…토익 최고득점 연령대는?
천궁­Ⅱ, 이란 미사일 96% 요격… UAE “물량 더 빨리 줄 수 없나”
‘치킨집 메뉴 22개 주문’… 모텔 연쇄살인, 기이한 행적
“돈 돌려달라” 美 사모대출 위기론… 국내서도 17조 판매
국민일보 신문구독