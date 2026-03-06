한미동맹친선협회, 슈나이더 美사령관에 한국이름 ‘신태우’ 선물

(왼쪽부터) 임호영 한미동맹재단 회장, 우현의 한미동맹친선협회 회장, 케빈 브루스 슈나이더 사령관, 로버트 에이브럼스 주한미군전우회 회장. 한미동맹재단

대표단은 인도태평양사령부를 찾아 사령부 지휘부와 면담하고 인도태평양 지역 안보 정세와 한반도 안보 환경에 대해 폭넓은 의견을 교환했다. 특히 최근 역내 전략 환경 변화와 북핵·미사일 위협 대응, 확장억제 실행력 제고, 연합 대비태세 유지, 동맹 간 전략 공조 강화 필요성 등에 대해 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

앞서 한미동맹재단은 지난 2월 27일 금난새 지휘자가 이끄는 오케스트라와 함께 제2차 세계대전 항복문서 조인식이 열린 미주리함에서 한미동맹 친선음악회를 개최했다. 파파로 인태사령관을 비롯한 미 측 주요 인사 등 200여 명이 참석했다.