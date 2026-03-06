한미동맹친선협회, 슈나이더 美사령관에 한국이름 ‘신태우’ 선물
한미동맹친선협회가 한국에서 두 차례 근무했던 케빈 브루스 슈나이더 미국 태평양공군사령관(대장)에게 ‘신태우(申太宇)’라는 한글 이름을 선물했다.
6일 협회에 따르면, 협회는 한미동맹재단·주한미군전우회와 함께 지난달 27일 미국 하와이 태평양 공군사령부를 방문했다.
대표단은 인도태평양사령부를 찾아 사령부 지휘부와 면담하고 인도태평양 지역 안보 정세와 한반도 안보 환경에 대해 폭넓은 의견을 교환했다. 특히 최근 역내 전략 환경 변화와 북핵·미사일 위협 대응, 확장억제 실행력 제고, 연합 대비태세 유지, 동맹 간 전략 공조 강화 필요성 등에 대해 심도 있는 논의가 이뤄졌다.
사무엘 파파로 인도태평양사령관과의 면담에서는 한미동맹이 인도태평양 전략의 핵심축임을 재확인하고 한반도 방위와 역내 평화·안정 유지를 위한 긴밀한 협력을 지속해 나가기로 했다.
파파로 사령관은 “한미동맹은 단순한 군사협력을 넘어 가치와 신뢰를 공유하는 전략 동맹”이라며 “양국은 어떠한 도전에도 함께 대응할 준비가 돼 있다”고 말했다.
특히 협회는 태평양공군사령부를 찾아 슈나이더 사령관에게 ‘신태우(申太宇)’라는 한글 이름을 증정했다. ‘마음과 뜻이 크고 세상을 포용할 수 있는 인물’이라는 의미로, ‘신(申)’은 평택 신씨를, ‘태(太)’는 클 태, ‘우(宇)’는 집 우 자를 사용했다.
협회는 “포용적 리더십과 한미동맹의 미래지향적 협력을 상징했으며 인도태평양 지역의 평화를 위해 하늘을 수호한다는 의미도 함께 담았다”고 설명했다.
앞서 한미동맹재단은 지난 2월 27일 금난새 지휘자가 이끄는 오케스트라와 함께 제2차 세계대전 항복문서 조인식이 열린 미주리함에서 한미동맹 친선음악회를 개최했다. 파파로 인태사령관을 비롯한 미 측 주요 인사 등 200여 명이 참석했다.
