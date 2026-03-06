‘2026 경기국제보트쇼’ 6일 고양 킨텍스서 개막

킨텍스 제공

올해 행사에서는 서핑 산업을 소개하는 ‘코리아 서프쇼(Korea Surf Show)’가 새롭게 마련됐다. 시흥 웨이브파크와 공동으로 진행되는 서프쇼에서는 서핑 장비 전시와 체험 프로그램, 교육 프로그램 등이 운영된다. 여수와 군산 등 지자체가 참여하는 ‘2026 해양관광전(KMTS)’도 함께 열려 해양레저 관광 콘텐츠를 소개한다.