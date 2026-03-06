‘2026 경기국제보트쇼’ 6일 고양 킨텍스서 개막
해양레저 산업 전시회 ‘2026 경기국제보트쇼(KIBS 2026)’가 6일 경기 고양 킨텍스에서 개막했다.
해양수산부와 경기도가 공동 주최하는 이번 행사는 6일부터 8일까지 사흘간 킨텍스 제1·2전시장에서 열린다. 올해로 19회를 맞은 경기국제보트쇼는 킨텍스와 코트라, 한국해양레저산업협회, 한국마리나협회가 공동 주관하는 해양레저 산업 전시회다.
올해 전시회는 보트 전시를 중심으로 낚시, 캠핑, 서핑 등 다양한 레저 콘텐츠를 함께 소개하는 형태로 구성됐다. 경기국제보트쇼는 킨텍스 3·4·5홀에서 진행되며, 2홀에서 열리는 한국국제낚시박람회와 7·8홀에서 열리는 캠핑앤피크닉페어와 동시에 개최된다. 세 전시회를 합친 전시면적은 약 6만㎡ 규모다.
전시장에는 OPS마린, 에스텍마린, 현대상공모터스 등 해양레저 관련 200여 개 기업이 참가해 보트와 요트, 해양레저 장비 및 기자재 등을 선보인다.
올해 행사에서는 서핑 산업을 소개하는 ‘코리아 서프쇼(Korea Surf Show)’가 새롭게 마련됐다. 시흥 웨이브파크와 공동으로 진행되는 서프쇼에서는 서핑 장비 전시와 체험 프로그램, 교육 프로그램 등이 운영된다. 여수와 군산 등 지자체가 참여하는 ‘2026 해양관광전(KMTS)’도 함께 열려 해양레저 관광 콘텐츠를 소개한다.
관람객 참여 프로그램도 다양하게 준비됐다. 어린이를 위한 에어 서프 바운스와 미니 호버보트 제작 체험, 해양 안전 VR 체험 등이 운영되며, 수도권 주요 마리나를 방문하는 현장 투어와 전시 설명 도슨트 투어, 경품 이벤트도 진행된다. 이와 함께 서프쇼 DJ 공연과 제3회 사진공모전 수상작 전시, 해양레저 관련 저자 간담회 등 부대 행사도 마련됐다.
같은 기간 열리는 한국국제낚시박람회는 30주년을 맞아 AI 기술을 활용한 체험형 이벤트와 공식 캐릭터 ‘낚시왕 후코’를 선보인다. 캠핑앤피크닉페어 역시 캠핑·아웃도어·피크닉 관련 제품과 최신 캠핑 트렌드를 소개하는 전시로 진행된다.
행사 기간 국제 컨퍼런스와 오픈 컨퍼런스도 함께 열린다. 국제 컨퍼런스는 6일 오후 3시부터 약 90분 동안 전시장 5홀 컨퍼런스장에서 진행되며, 오픈 컨퍼런스는 7일부터 8일까지 오전 11시부터 오후 5시까지 운영된다.
경기국제보트쇼는 현장에서 티켓을 구매해 입장할 수 있으며, 동시 개최 행사인 ‘캠핑&피크닉페어’ 관람객에게는 경기국제보트쇼 입장권 구매 시 할인 혜택이 제공된다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
