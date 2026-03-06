마약 밀수 의혹 ‘무혐의’ 인천세관 직원들, 백해룡 경정 고소

백해룡 경정이 지난해 10월 27일 국회에서 열린 법제사법위원회 대검찰청 등에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의를 듣고 있다. 이병주 기자

수사 중 확인되지 않은 내용과 추측성 정보가 언론과 SNS등을 통해 세관 직원 7명은 범죄자로 낙인이 찍였다”며 “

고 밝혔다.