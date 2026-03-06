‘尹탄핵심판 시나리오’ 통실 문건 놓고 법정 공방…홍철호 “아이디어에 불과”

홍철호 전 대통령실 정무수석이 6일 한덕수 전 국무총리 등의 재판에 출석해 증언하고 있다. 서울중앙지법 제공

지난해

‘정국 참고자료’를 제시했다.

문건에는 ‘민주당의 예상 시나리오’라는 제목 아래 ‘민주당의 궁극적 목적은 마은혁 임명과 문형배, 이미선 임기 연장을 통한 V(대통령) 탄핵 인용’이라는 내용이 담겼다. 당시 대통령 권한대행이었던 한 전 총리가 ‘대통령 몫의 헌법재판관 2명을 지명해 국회에 인사청문요청안을 제출해야 한다’, ‘국회의 동의를 얻지 못하더라도 요청안 제출 후 21일 경과시 재판관 임명이 가능하다’ 등의

구체적인 검토 내용 역시 포함됐다.