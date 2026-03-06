자동차 덜 타면 최대 10만원…전북 ‘탄소중립포인트제’ 선착순 모집
주행거리 줄이면 인센티브 지급
전주 1,527대 등 총 3,647대 선착순
전북특별자치도가 자동차 주행거리 감축 실적에 따라 최대 10만원의 인센티브를 지급하는 ‘자동차 탄소중립포인트제’ 참여자를 오는 9일부터 19일까지 선착순 모집한다고 6일 밝혔다.
이 제도는 과거 평균 주행거리와 참여 기간 동안의 주행거리를 비교해 감축 실적에 따라 인센티브를 지급하는 온실가스 감축 참여 프로그램이다. 감축률과 감축량 가운데 참여자에게 유리한 기준이 적용되며 최소 2만원에서 최대 10만원까지 차등 지급된다.
올해 모집 규모는 총 3647대로 지난해보다 확대됐다. 시·군별로는 전주 1527대, 익산 488대, 군산 439대, 정읍 256대, 남원 197대, 김제 143대, 완주 177대 등이다.
참여 대상은 전북에 등록된 12인승 이하 비사업용 휘발유·경유·LPG 차량이다. 전기차와 하이브리드, 수소차 등 친환경 차량은 제외된다.
참여 희망자는 자동차 탄소중립포인트제 누리집에서 회원 가입 후 문자로 안내된 링크를 통해 차량 번호판과 계기판 사진을 제출하면 신청이 완료된다. 차량 소유주가 직접 신청해야 하며 1인당 1대 차량만 참여할 수 있다.
접수는 사진 제출 기준 선착순으로 승인되며 모집 물량이 소진되면 마감된다.
지난해 전북에서는 2765대가 참여해 1516명이 총 1억942만원의 인센티브를 지급받았으며 약 611톤의 온실가스를 감축한 것으로 나타났다.
이순택 전북도 환경산림국장은 “대중교통 이용이나 가까운 거리 도보 이동 등 작은 실천이 온실가스 감축으로 이어진다”며 “시민들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사