자동차 덜 타면 최대 10만원…전북 ‘탄소중립포인트제’ 선착순 모집

주행거리 줄이면 인센티브 지급

전주 1,527대 등 총 3,647대 선착순

자동차 탄소중립포인트제 참여자 모집 포스터. 전북도 제공

전북특별자치도가 자동차 주행거리 감축 실적에 따라 최대 10만원의 인센티브를 지급하는 ‘자동차 탄소중립포인트제’ 참여자를 오는 9일부터 19일까지 선착순 모집한다고 6일 밝혔다.