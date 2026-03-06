강훈식 “UAE서 원유 600만 배럴 이상 긴급 도입”
강훈식 대통령 비서실장이 6일 중동 정세 불안과 관련해 “어젯밤 늦게 아랍에미리트(UAE)에서 출발하는 민항기의 운항 재개가 최종 확정됐다”고 밝혔다.
강 실장은 이날 청와대 춘추관 브리핑에서 “중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전한 귀국을 돕기 위해 UAE 측과 협의를 거쳤다”며 이같이 말했다.
이어 “이에 따라 현재 우리 국민을 태운 UAE 대형 여객기가 두바이에서 출발해 한국으로 들어오는 중”이라며 “오늘 저녁 7시30분쯤 인천공항에 착륙할 것으로 보인다”고 설명했다. 그러면서 “대한항공 전세기도 추가로 투입해 최대한 조속한 시일 내에 우리 국민을 모두 모셔 올 수 있도록 UAE 측과 협의를 계속하겠다”고 강조했다.
특히 강 실장은 “UAE로부터 원유를 구입하게 됐다는 반가운 소식도 전해드린다”며 “이재명 대통령의 지시에 따라 원유 도입 방안을 협의했고 그 결과 총 600만 배럴 이상의 원유 긴급 도입이 확정됐다”고 전했다. 그러면서 “이번 원유 긴급 도입으로 인해 유가 안정화에 기여할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사