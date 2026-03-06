강훈식 “UAE서 원유 600만 배럴 이상 긴급 도입”

강훈식 대통령 비서실장이 6일 청와대 춘추관에서 UAE 체류 국민 귀국 지원 및 원유 확보 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

UAE로부터 원유를 구입하게 됐다는 반가운 소식도 전해드린다”며 “이재명 대통령의 지시에 따라 원유 도입 방안을 협의했고 그 결과 총 600만 배럴 이상의 원유 긴급 도입이 확정됐다”고 전했다.