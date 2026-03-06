중동전쟁, 컨테이너 운임마저 올렸다… 중동노선서 72.3%↑
미국의 이란 공습이 부른 중동 전쟁이 결국 컨테이너선 운임까지 올렸다. 중동 노선 운임은 지난주보다 72.3%나 급등했다. 해운계 전반으로 운임상승이 번지는 모양새다.
6일 발표된 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난달 27일보다 156.08포인트 오른 1489.19를 기록했다. 전주 기준 상승 폭인 81.65포인트의 2배에 달하는 수치다. SCFI는 전 세계 15개 컨테이너 항로의 운임을 종합한 지표로 매주 금요일 발표된다.
특히 중동 노선 운임은 1TEU(20피트 컨테이너 1개)당 2287로, 전주 1327에서 960포인트(72.3%) 치솟았다. 가장 비중이 높은 미주 서안 노선 운임은 1FEU(40피트 컨테이너 1개)당 83달러 올라 1940달러였다. 중동 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 물동량에 차질이 빚어진 영향으로 해석된다.
앞서 국제 해운 운임은 유조선을 시작으로 상승 행렬이 고조됐다. 영국 조선·해운 분석기관 클락슨리서치에 따르면 유조선지수(World Scale·WS)는 이달 3일(현지시간) 기준 465.56 포인트를 나타냈다. 전쟁 직전인 지난달 27일 224.72 포인트의 두 배를 상회하는 수치다. WS는 유조선의 단발성 운임을 보여주는 지표다. 철광석·곡물 등을 운반하는 벌크선의 지표인 발틱운임지수(BDI)도 3일 기준 2242포인트로 상승세다. 중동 전쟁이 장기화 국면에 접어들면 해운 운임 상승세는 계속될 전망이다.
