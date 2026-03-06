삼성 갤럭시 S26, 사전 판매 135만대…S시리즈 ‘역대 최다’
삼성전자의 새 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S26’ 시리즈가 국내 사전 판매량 135만대를 기록하며 역대 갤럭시 S 시리즈 사전 판매 중 최다 기록을 세웠다.
삼성전자는 지난달 27일부터 이달 5일까지 갤럭시 S26 시리즈 국내 사전 판매를 진행한 결과 사전 판매량 135만대를 기록했다고 6일 밝혔다. S시리즈의 사전판매 최다 기록은 지난해 갤럭시 S5 시리즈(130만대)였는데, 이를 1년 만에 다시 경신한 것이다. 특히 S26 시리즈는 사전 판매 기간이 전작보다 나흘 짧았지만 판매량은 5만대 더 많았다.
이번 사전 판매 기간에는 최상위 모델인 갤럭시 S26 울트라의 판매 비중이 70%를 차지하며 뚜렷한 선호 현상을 보였다. 울트라 모델의 사전 판매량 역시 역대 갤럭시 울트라 시리즈 가운데 가장 많았다.
갤럭시 S26 울트라는 모바일폰 최초로 ‘프라이버시 디스플레이’가 적용됐으며 애플리케이션 프로세서(AP) 기반의 강력한 성능, 2억 화소 광각 카메라, 야간 촬영 기능인 ‘나이토그래피’ 등이 탑재됐다.
국내외 SNS 등에서는 S26 시리즈의 ‘슈퍼 스테디’ 기능을 선보이는 콘텐츠도 인기를 얻고 있다. 동영상 촬영 시 흔들림을 보정하는 기능으로, 새롭게 수평 고정 옵션이 추가돼 흔들림이 있거나 360도 회전하는 상황에서도 안정적인 구도를 유지한다.
색상별로는 울트라와 일반 모델에서 화이트와 블랙이 높은 비중을 차지했고, 플러스 모델에서는 블랙과 코발트 바이올렛 색상이 인기를 끌었다.
삼성닷컴에서 갤럭시 S26 시리즈를 사전 구매한 고객 중 30% 이상은 1년 뒤 기기를 반납하면 512GB 모델 기준가의 50%를 보장하는 ‘뉴 갤럭시 AI 구독클럽’에 가입한 것으로 나타났다. 여기에 더해 사전 판매 기간 동안 256GB 모델 구매 시 512GB 용량으로 업그레이드해 주는 ‘더블 스토리지’ 혜택이 결합되며 소비자들의 호응을 끌어낸 것으로 분석된다.
갤럭시 S26 시리즈는 이날부터 사전 구매 고객을 대상으로 개통이 시작됐다. 국내 공식 출시는 11일이며, 이후 미국 영국 인도 등 약 120개국에 순차 출시된다.
