장동혁 대표 체제 지지율 최저…당내선 “지방선거 져도 재신임될 것”

민주당은 직전 조사보다 3%포인트 상승해 현 정부 출범 이후 최고치를 기록했지만, 국민의힘은 직전 조사보다 1%포인트 하락하며 약세를 이어갔다. 양당의 격차는 두 배 이상으로 벌어졌다.

국민의힘 지지율이 장동혁 대표 취임 이후 최저 수준으로 떨어졌지만, 당내에서는 지방선거 이후 장 대표의 재등판 가능성을 거론하는 움직임이 이어지고 있다.당권파로 분류되는 장예찬 여의도연구원 부원장은 지난 5일 저녁 MBC 라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’에 출연해 “당원들의 기류로 보면 (6·3 지방선거 이후) 휴지기 이후 장 대표가 다시 전당대회에 등판했을 때 또 당대표가 될 것 같다”고 설명했다. 지선에서 서울시장과 부산시장을 수성한다면, 장 대표가 2028년 총선까지 연임하는 흐름이 형성될 수 있다는 분석이다.장 부원장은 서울시장 선거와 관련해 “안철수 의원에게 기대를 걸고 있다”며 “안 의원의 결단이 남아 있지만, 등판하지 않는다면 서울시장 경선이 다소 심심해질 수 있다”고 덧붙였다. 부산시장에 대해서도 “일부 지자체장들이 당 지도부와 갈등을 벌이면서 국민의힘 정당 지지층이 온전히 흡수되지 못하는 시기이기 때문에 후보 선정이 마무리되면 자연스럽게 격차가 좁혀질 거로 전망한다”고 설명했다.그러나 여론조사 결과 지지율은 연속 하락하고 있다. 한국갤럽이 지난 3~5일 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 조사한 결과, 정당 지지도는 더불어민주당 46%, 국민의힘 21%로 집계됐다. (자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)이런 가운데 국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과미래’는 지방선거까지 노선 논쟁을 유보하고 장 대표에게 전권을 위임하기로 했다. 모임 간사인 이성권 의원은 “당 대표와 지도부의 노선에 따르는 건 아니지만 (장 대표의) 책임으로 맡겨두고 가는 게 바람직할 것 같다”고 말했다. 장 대표 역시 지방선거에 대한 최종 정치적 책임을 지겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.최수진 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지