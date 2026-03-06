클라라 주미 강-김선욱, 5년 만의 듀오 무대
5월 23일 서울 예술의전당을 포함해 전국 11개 도시 투어
이제는 ‘중견’이라는 표현이 어울리는 바이올리니스트 클라라 주미 강과 피아니스트 김선욱의 듀오 리사이틀이 오는 5월 열린다. 국내에서는 5년 만의 무대다.
두 연주자는 각자 솔리스트로 활동하는 동시에 2021년 베토벤 바이올린 소나타 전곡 프로젝트를 비롯한 여러 무대를 통해 듀오 파트너로 함께했다. 2025년 베를린 피에르 불레즈 홀에서의 듀오 무대는 현지에서 호평받았으며, 2026년 1월 LA 월트 디즈니 콘서트홀 공연에 이어 8월에는 스위스 베르비에 페스티벌에서도 듀오 리사이틀이 예정되어 있다.
이번 국내 리사이틀에서는 무게감과 서정성이 공존하는 바이올린 소나타 작품을 연주한다. 1부에서는 베토벤의 바이올린과 피아노를 위한 소나타 제1번과 레스피기의 바이올린과 피아노를 위한 소나타 b단조를 선보인다. 이어 2부에서는 바인베르크의 바이올린과 피아노를 위한 소나타 제4번, 슈트라우스의 바이올린과 피아노를 위한 소나타 E♭장조가 연주된다. 두 연주자의 깊이 있는 해석을 통해 바이올린 소나타 레퍼토리의 폭넓은 스펙트럼을 만날 수 있을 것으로 기대된다.
두 연주자의 공연은 5월 23일 서울 예술의전당 콘서트홀을 비롯해 세종(19일), 제천(20일), 부천(21일), 평택(22일), 동해(24일), 강릉(26일), 성남(27일), 대구(28일), 부산(29일), 익산(30일)에서 열린다.
